«Це все, що скажу». Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після звільнення Реброва

22 квітня, 13:09
Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати Львів)

Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати Львів)

Легендарний український тренер Мирон Маркевич відповів, чи надходила йому пропозиція від УАФ очолити збірну України.

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Фахівець розповів, що УАФ не контактувала з ним щодо можливої роботи в національній команді.

«Ребров залишив посаду головного тренера збірної України, чи зв’язувалася зі мною УАФ? УАФ зі мною не контактувала. Це все, що я можу сказати наразі», — відповів Маркевич для сайту Український футбол.

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Маркевич очолював збірну України 2010 року — поєднував роботу в харківському Металісті та національній команді. У серпні 2010-го заявив про відставку з посади тренера збірної через незгоду з рішенням Федерації футболу України про позбавлення Металіста дев’яти очок за нібито договірний матч проти Карпат.

Останнім місцем роботи Маркевича були Карпати, які він залишив 2024 року.

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Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Раніше повідомлялося, що Ребров отримав неймовірну пропозицію очолити іноземний клуб.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Збірна України Мирон Маркевич

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