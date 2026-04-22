«Це все, що скажу». Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після звільнення Реброва

Легендарний український тренер Мирон Маркевич відповів, чи надходила йому пропозиція від УАФ очолити збірну України.

Фахівець розповів, що УАФ не контактувала з ним щодо можливої роботи в національній команді.

«Ребров залишив посаду головного тренера збірної України, чи зв’язувалася зі мною УАФ? УАФ зі мною не контактувала. Це все, що я можу сказати наразі», — відповів Маркевич для сайту Український футбол.

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Маркевич очолював збірну України 2010 року — поєднував роботу в харківському Металісті та національній команді. У серпні 2010-го заявив про відставку з посади тренера збірної через незгоду з рішенням Федерації футболу України про позбавлення Металіста дев’яти очок за нібито договірний матч проти Карпат.

Останнім місцем роботи Маркевича були Карпати, які він залишив 2024 року.

Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Раніше повідомлялося, що Ребров отримав неймовірну пропозицію очолити іноземний клуб.