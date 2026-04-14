«Все виглядає дуже блідо». Маркевич назвав трьох гравців, які можуть врятувати Динамо від провалу в УПЛ

14 квітня, 09:40
Мирон Маркевич — колишній тренер збірної України (Фото: УАФ)

Мирон Маркевич — колишній тренер збірної України (Фото: УАФ)

Легендарний український тренер Мирон Маркевич висловився про останні результати Динамо.

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Кияни поступилися у двох матчах поспіль — спершу підопічні Костюка вдома програли Карпатам (0:1), а в наступному турі — Металісту (0:1).

За словами Маркевича, тепер киянам буде важко потрапити до трійки найкращих команд УПЛ, оскільки команда створює замало гольових моментів. Він зазначив, що варто сподіватися на Андрія Ярмоленка, Матвія Пономаренка та Миколу Шапаренка, повідомляє Український футбол.

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«Важко буде, тому що команда мало створює. Вся надія на Ярмоленка, може, щось Шапаренко вигадає або Пономаренко знову заб'є. Я так розумію, відбувається перебудова складу.

Поки що все виглядає дуже блідо. Та це, напевно, треба перетерпіти. Побачимо, як далі розвиватимуться події. Хочеться, щоб команда рухалася вперед: ніби початок був непоганий, а зараз почали буксувати", — розповів Маркевич.

Зазначимо, що Динамо з 41 балом іде на четвертому місці в УПЛ, відстаючи від Полісся на 5 очок. Лідерами чемпіонату є ЛНЗ та Шахтар — по 51 заліковому пункту.

Раніше Сабо назвав футболіста Динамо, який має завершити кар'єру.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) Мирон Маркевіч

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