«Я грав за найбільший клуб світу»: Модрич порівняв Мілан із Реалом після 13 років у Мадриді

Модрич позитивно оцінив свій перший рік в Італії та розповів про ставлення до нього з боку вболівальників.

«Це було фантастично, краще, ніж я міг очікувати. Я відчував любов з першого дня і скрізь, де я був: на вулиці, в соціальних мережах, скрізь. Коли відчуваєш стільки любові, єдине, що хочеш зробити, — це віддати щось уболівальникам і клубу і віддати все, що в тебе є, щоб спробувати представити Мілан найкращим чином.

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Я грав за найбільший клуб світу, Реал Мадрид, але я відчуваю, що Мілан на тому ж рівні. Ті, хто говорить про Мілан, роблять це інакше, ніж інші клуби. І коли ти приїжджаєш сюди, ти розумієш чому: це один із найважливіших клубів світу, люди, які там працюють, роблять його чудовим, як і вболівальники", — цитує Модрича Milan News.it.

Хорватський футболіст додав, що швидко відчув себе частиною клубу:

«Я зрозумів, чому Мілан такий чудовий. У мене таке відчуття, що я тут уже стільки років, і це змушує мене віддавати все, що в мене є. Чудово відчути ці почуття.

Любов уболівальників — найважливіше для мене: якщо вона є, легко приймати інші рішення. Ти відчуваєш, що всі хочуть тебе бачити, що ти продовжуєш грати. Це те місце, де я хочу бути, і саме тому я тут", — підсумував Модрич.

Хорват виступає за Мілан із літа 2025 року. Відтоді він провів за «россонері» 37 матчів, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

23 липня 2026 року Мілан оголосив про продовження контракту з Модричем. Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року.

Раніше повідомлялось, що Модрич здивував способом повернення до Мілана після відпочинку в Хорватії.