Модрич здивував способом повернення до Мілана після відпочинку в Хорватії

Півзахисник Мілана Лука Модрич провів кілька вільних днів із родиною на батьківщині, а до Італії повернувся доволі незвичним для зірки світового футболу способом.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Після завершення турне Австралією та Індонезією головний тренер Мілана Рубен Аморім надав футболістам кілька днів відпочинку. Модрич вирушив до Задара, де має власну нерухомість і любить проводити вільний час.

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Щоб вчасно прибути на тренування на базу Міланелло, 40-річний хорват минулої ночі скористався послугами лоукостера Ryanair. Літак приземлився в аеропорту Мальпенса вже після першої години ночі.

Модрич подорожував сам, без сім'ї. Попри пізній час, футболіст не уникав уболівальників, які впізнавали його на борту літака та в аеропорту. Хорват охоче погоджувався на спільні фото та роздавав автографи.

Нещодавно Модрич підписав з Міланом новий контракт, який розрахований до літа 2027 року. Новий сезон Серії А команда розпочне 23 серпня виїзним матчем проти Торіно.

Повідомлялося, що Модрич назвав головну мету у Мілані.

Цього року Модрич зіграв на своєму п’ятому чемпіонаті світу. Зі збірної Хорватії він дійшов до 1/16 фіналу, де «картаті» поступилися Португалії (1:2).