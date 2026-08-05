«Було б неймовірно». Модрич назвав головну мету у Мілані

Хорватський півзахисник Лука Модрич, який нещодавно продовжив контракт із Міланом, розповів про свої амбіції на новий сезон‑2026/27.

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В інтерв'ю Sky Sport 40-річний футболіст заявив, що команда має особливу мотивацію в новому сезоні після смерті легенди клубу Франко Барезі.

«Наше головне завдання — виграти трофей для Франко, його спадщини. Було б неймовірно присвятити цю перемогу Франко Барезі.

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Він був людиною, яка вела за собою власним прикладом. Це один із футболістів, якими захоплюєшся і думаєш: ось так потрібно поводитися і грати у футбол", — сказав Лука.

Хорват також заявив, що продовжив контракт із Міланом не через комфортні умови, а через бажання й надалі боротися за титули.

«Я хотів вигравати з Міланом ще до свого переходу. Саме заради цього я тут. Я не приїхав просто насолоджуватися футболом», — додав футболіст.

Модрич також висловив сподівання, що Рафаел Леау залишиться в клубі.

«Коли він у найкращій формі - це один із найкращих футболістів світу. Хотів би, щоб він залишився», — зазначив хорват.

Новий контракт Модрича з Міланом розрахований до літа 2027 року. Новий сезон Серії А команда розпочне 23 серпня виїзним матчем проти Торіно.

Цього року Модрич зіграв на своєму п’ятому чемпіонаті світу. Зі збірної Хорватії він дійшов до 1/16 фіналу, де «картаті» поступилися Португалії (1:2).