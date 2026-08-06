«Ніколи не бачив нічого подібного»: Салах відреагував на фантастичний прийом уболівальників у новому клубі — відео

Тисячі вболівальників зустріли Салаха в аеропорту. 34-річний єгиптянин зізнався, що його вразив такий прийом.

«Я дуже щасливий опинитися в такій неймовірній атмосфері. Ніколи не бачив нічого подібного. Тут 25 тисяч людей — це неймовірно! Я досягав успіху всюди, де грав. Хочу досягти успіху і в Трабзонспорі», — цитує Салаха пресслужба клубу.

Реклама

The Turkish are NUTS 🤯



LOOK at the reception Salah received arriving in Turkey 😳 pic.twitter.com/Z47X0owfVw — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) August 5, 2026

Салах офіційно підпише контракт із Трабзонспором сьогодні, 6 серпня. Очікується, що угода буде розрахована на два роки.

Нагадаємо, після завершення сезону 2025/26 Салах покинув англійський Ліверпуль, за який виступав з 2017 року. У складі Ліверпуля єгиптянин зарекомендував себе як один із найкращих атакувальних гравців у світі.

Разом із Ліверпулем Салах двічі виграв англійську Прем'єр-лігу та Кубок ліги, а також став переможцем Кубку Англії, Суперкубку Англії, Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу. Мохамед забив 257 голів у 442 матчах за мерсисайдців, він третій найкращий бомбардир в історії клубу.

Раніше повідомлялося, що Барселона придбала форварда дортмундської Боруссії за 22 мільйони євро.