Зарплата — 10 мільйонів євро: Салах визначився з клубом, де продовжить кар'єру — ЗМІ
Салах — зірка футболу з Єгипту (Фото: REUTERS/Mohamed Abdel Ghany)
Вінгер збірної Єгипту Мохамед Салах виступатиме в чемпіонаті Туреччини.
34-річний футболіст досяг усної домовленості з Бешикташем, повідомляє журналіст Санті Ауна. Зарплата Салаха становитиме 10 мільйонів євро, ще два мільйони він може заробити у вигляді бонусів.
Бешикташ завершив минулий сезон на четвертому місці у Суперлізі. Єврокубкову кампанію турецький клуб розпочне у кваліфікації Ліги Європи.
Нагадаємо, після завершення сезону 2025/26 Салах покинув англійський Ліверпуль, за який виступав з 2017 року. У складі Ліверпуля єгиптянин зарекомендував себе як один із найкращих атакувальних гравців у світі.
Разом із Ліверпулем Салах двічі виграв англійську Прем'єр-лігу та Кубок ліги, а також став переможцем Кубку Англії, Суперкубку Англії, Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу. Мохамед забив 257 голів у 442 матчах за мерсисайдців, він третій найкращий бомбардир в історії клубу.
Цього літа Салах взяв участь у чемпіонаті світу 2026 року, де Єгипет у 1/8 фіналу програв Аргентині у скандальному поєдинку. Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан після поразки від Аргентини назвав цей матч «договірним».