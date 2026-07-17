Зарплата — 10 мільйонів євро: Салах визначився з клубом, де продовжить кар'єру — ЗМІ

17 липня, 20:45
Салах — зірка футболу з Єгипту (Фото: REUTERS/Mohamed Abdel Ghany)

Салах — зірка футболу з Єгипту (Фото: REUTERS/Mohamed Abdel Ghany)

Вінгер збірної Єгипту Мохамед Салах виступатиме в чемпіонаті Туреччини.

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34-річний футболіст досяг усної домовленості з Бешикташем, повідомляє журналіст Санті Ауна. Зарплата Салаха становитиме 10 мільйонів євро, ще два мільйони він може заробити у вигляді бонусів.

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Бешикташ завершив минулий сезон на четвертому місці у Суперлізі. Єврокубкову кампанію турецький клуб розпочне у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, після завершення сезону 2025/26 Салах покинув англійський Ліверпуль, за який виступав з 2017 року. У складі Ліверпуля єгиптянин зарекомендував себе як один із найкращих атакувальних гравців у світі.

Разом із Ліверпулем Салах двічі виграв англійську Прем'єр-лігу та Кубок ліги, а також став переможцем Кубку Англії, Суперкубку Англії, Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу. Мохамед забив 257 голів у 442 матчах за мерсисайдців, він третій найкращий бомбардир в історії клубу.

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Цього літа Салах взяв участь у чемпіонаті світу 2026 року, де Єгипет у 1/8 фіналу програв Аргентині у скандальному поєдинку. Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан після поразки від Аргентини назвав цей матч «договірним».

Редактор: Орест Дида

Теги:   Мохамед Салах Бешикташ Трансфери Футбол Чемпіонат Туреччини

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