Виступатиме разом із двома українцями: Салах остаточно визначився з новим клубом після відходу з Ліверпуля

5 серпня, 08:57
Мохамед Салах (Фото: Reuters/John Sibley)

Мохамед Салах (Фото: Reuters/John Sibley)

Колишній вінгер англійського Ліверпуля Мохамед Салах продовжить кар'єру в Туреччині.

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34-річний футболіст підпише контракт із Трабзонспором, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Угода буде розрахована на два роки.

Трабзонспор фактично підтвердив перехід Салаха, повідомивши, що в середу, 5 серпня, єгиптянин прибуває до Туреччини. Утім, офіційного оголошення трансферу клуб поки що не зробив.

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У Трабзонспорі Салах виступатиме разом із двома українськими футболістами — захисником Арсенієм Батаговим та півзахисником Русланом Маліновським.

Трабзонспор завершив минулий чемпіонат Туреччини на третьому місці і незабаром зіграє у плей-оф раунді відбору Ліги Європи.

Нагадаємо, після завершення сезону 2025/26 Салах покинув англійський Ліверпуль, за який виступав з 2017 року. У складі Ліверпуля єгиптянин зарекомендував себе як один із найкращих атакувальних гравців у світі.

Разом із Ліверпулем Салах двічі виграв англійську Прем'єр-лігу та Кубок ліги, а також став переможцем Кубку Англії, Суперкубку Англії, Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу. Мохамед забив 257 голів у 442 матчах за мерсисайдців, він третій найкращий бомбардир в історії клубу.

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Раніше повідомлялося, що Барселона придбала форварда дортмундської Боруссії за 22 мільйони євро.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Мохамед Салах Футбол Трабзонспор (Трабзон) Трансфери Чемпіонат Туреччини

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