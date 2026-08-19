Зіграв лише шість матчів за сезон: Погба достроково покинув Монако

19 серпня, 13:16
Поль Погба (Фото: ФК Монако)

Поль Погба (Фото: ФК Монако)

Французький Монако та колишній півзахисник збірної Франції Поль Погба домовилися про дострокове розірвання контракту. Угода мала діяти до червня 2027 року.

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«Поль продемонстрував чудовий настрій, непохитну цілеспрямованість та найвищий рівень гри в кожний момент. Завдяки всім своїм зусиллям він зміг повернутися до змагань найвищого рівня після тривалої перерви, а також поділитися своїм досвідом та знаннями з основною командою», — йдеться в заяві клубу.

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Погба приєднався до Монако влітку 2025 року на правах вільного агента після завершення дискваліфікації за допінг. Француз підписав дворічний контракт, однак його повернення у великий футбол виявилося невдалим. Через проблеми зі стегном, литками та гомілкостопом у сезоні-2025/26 він провів лише шість офіційних матчів — близько 115 хвилин на полі.

11 серпня 2026 року на зборі в Англії Погба отримав серйозну травму лівого стегна та залишив поле за допомогою лікарів. Очікується, що футболіст вибуде на кілька місяців.

У серпні 2023 року допінг-тест Погба дав позитивний результат на DHEA. У лютому 2024-го його відсторонили від футболу на чотири роки, однак після апеляції Спортивний арбітражний суд скоротив термін дискваліфікації до 18 місяців. Суд визнав, що заборонена речовина потрапила в організм помилково через харчову добавку. Погба повернувся до тренувань у січні, а до офіційних матчів — у березні 2025 року.

Погба — чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції. За національну команду він провів 91 матч, забив гол у фіналі ЧС-2018 проти Хорватії та став срібним призером Євро-2016.

На клубному рівні найбільш успішним для Погба був період у Ювентусі, з яким він чотири рази вигравав чемпіонат Італії, двічі Кубок країни та тричі Суперкубок Італії. У складі Манчестер Юнайтед француз здобув Лігу Європи та Кубок англійської ліги у 2017 році.

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Раніше Мілан повідомив Крістоферу Нкунку, що він більше не тренуватиметься з основною командою.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ФК Монако Поль Погба

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