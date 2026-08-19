Зіграв лише шість матчів за сезон: Погба достроково покинув Монако

Французький Монако та колишній півзахисник збірної Франції Поль Погба домовилися про дострокове розірвання контракту. Угода мала діяти до червня 2027 року.

«Поль продемонстрував чудовий настрій, непохитну цілеспрямованість та найвищий рівень гри в кожний момент. Завдяки всім своїм зусиллям він зміг повернутися до змагань найвищого рівня після тривалої перерви, а також поділитися своїм досвідом та знаннями з основною командою», — йдеться в заяві клубу.

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Погба приєднався до Монако влітку 2025 року на правах вільного агента після завершення дискваліфікації за допінг. Француз підписав дворічний контракт, однак його повернення у великий футбол виявилося невдалим. Через проблеми зі стегном, литками та гомілкостопом у сезоні-2025/26 він провів лише шість офіційних матчів — близько 115 хвилин на полі.

11 серпня 2026 року на зборі в Англії Погба отримав серйозну травму лівого стегна та залишив поле за допомогою лікарів. Очікується, що футболіст вибуде на кілька місяців.

У серпні 2023 року допінг-тест Погба дав позитивний результат на DHEA. У лютому 2024-го його відсторонили від футболу на чотири роки, однак після апеляції Спортивний арбітражний суд скоротив термін дискваліфікації до 18 місяців. Суд визнав, що заборонена речовина потрапила в організм помилково через харчову добавку. Погба повернувся до тренувань у січні, а до офіційних матчів — у березні 2025 року.

Погба — чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції. За національну команду він провів 91 матч, забив гол у фіналі ЧС-2018 проти Хорватії та став срібним призером Євро-2016.

На клубному рівні найбільш успішним для Погба був період у Ювентусі, з яким він чотири рази вигравав чемпіонат Італії, двічі Кубок країни та тричі Суперкубок Італії. У складі Манчестер Юнайтед француз здобув Лігу Європи та Кубок англійської ліги у 2017 році.

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Раніше Мілан повідомив Крістоферу Нкунку, що він більше не тренуватиметься з основною командою.