Поєдинок 37‑го туру італійської Серії C між Монополі та Фоджею був зупинений через фанатські безпорядки.

Про це повідомляє Foggia Today.



Інцидент стався у компенсований час за рахунку 1:0 на користь господарів. Уболівальники Фоджі кинули на поле димову шашку, після чого кілька фанів прорвалися через відкриті ворота виїзного сектору й вибігли на газон.

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Гравці швидко сховалися у підтрибунному приміщенні та роздягальні. Один із фанатів вдарив стюарда, після чого його затримала поліція. Після відновлення порядку матч дограли, і Монополі втримав перемогу — 1:0.

Фоджа зазнала вже 22‑ї поразки у сезоні й перебуває в зоні плей‑оф за право залишитися у Серії C (27 очок). Монополі йде сьомим із 55 балами.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе захистив фаната, якого повалили на газон після гри з Колумбією.

Крім цього, у Франції фани безжально побили гравців Ніцци після шостої поспіль поразки.

Перед цим у Чехії футбольні фанати вибігли на поле і влаштували масову бійку.

Також в Колумбії під час матчу фанат кинув ніж у голову футболісту.

Раніше фанати Арсенала натовпом побили вболівальника Баварії на стадіоні під час матчу Ліги чемпіонів.