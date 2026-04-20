Гравці втекли в роздягальню. В Італії фанати вибігли на поле та перервали футбольний матч — відео

20 квітня, 11:17
Матч довелося призупинити (Фото: Foggia Today)

Матч довелося призупинити (Фото: Foggia Today)

Поєдинок 37‑го туру італійської Серії C між Монополі та Фоджею був зупинений через фанатські безпорядки.

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Про це повідомляє Foggia Today.

Інцидент стався у компенсований час за рахунку 1:0 на користь господарів. Уболівальники Фоджі кинули на поле димову шашку, після чого кілька фанів прорвалися через відкриті ворота виїзного сектору й вибігли на газон.

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Гравці швидко сховалися у підтрибунному приміщенні та роздягальні. Один із фанатів вдарив стюарда, після чого його затримала поліція. Після відновлення порядку матч дограли, і Монополі втримав перемогу — 1:0.

https://twitter.com/lbertozzi/status/2046036290622153002

Фоджа зазнала вже 22‑ї поразки у сезоні й перебуває в зоні плей‑оф за право залишитися у Серії C (27 очок). Монополі йде сьомим із 55 балами.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе захистив фаната, якого повалили на газон після гри з Колумбією.

Крім цього, у Франції фани безжально побили гравців Ніцци після шостої поспіль поразки.

Перед цим у Чехії футбольні фанати вибігли на поле і влаштували масову бійку.

Також в Колумбії під час матчу фанат кинув ніж у голову футболісту.

Раніше фанати Арсенала натовпом побили вболівальника Баварії на стадіоні під час матчу Ліги чемпіонів.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Вболівальники Фанати Футбол Італія

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