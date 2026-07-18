Найдорожчий трансфер в історії АПЛ: Челсі домовився про перехід зірки збірної Англії за 137 мільйонів євро

Клуби досягли усної домовленості про трансфер 23-річного футболіста, повідомляє авторитетне видання The Athletic.

За інформацією джерела, Челсі заплатить за Роджерса 117 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 137 мільйонів євро), хоча оформлення угоди ще триває. Хавбек уже погодив особистий контракт із лондонським клубом до літа 2032 року з опцією продовження ще на один сезон. Медичне обстеження футболіста заплановане на понеділок.

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Зазначається, що Роджерс сам хотів перейти до Челсі, а ключовими факторами стали новий головний тренер Хабі Алонсо та довгостроковий проєкт клубу. Інтерес також проявляв Арсенал, однак гравець обрав саме Челсі.

Цей трансфер стане найдорожчим в історії Челсі, перевершивши перехід Енцо Фернандеса з Бенфіки за 106 млн фунтів (121 млн євро) у 2023 році. Крім того, угода встановить новий трансферний рекорд британського футболу, перевищивши 116 млн фунтів, які цього літа Манчестер Сіті заплатив Ноттінгем Форест за Елліота Андерсона.

Роджерс перейшов до Астон Вілли з Мідлсбро у лютому 2024 року за сім мільйонів фунтів плюс бонуси. У клубному сезоні 2025/26 він провів 55 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав 12 результативних передач, допомігши команді кваліфікуватися до Ліги чемпіонів та виграти Лігу Європи.

На ЧС-2026 Роджерс узяв участь у шести поєдинках у складі збірної Англії й відзначився результативною передачею у півфінальному матчі з Аргентиною (1:2).

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Раніше Беллінгем емоційно відреагував на поразку Англії від Аргентини та звернувся до фанатів.