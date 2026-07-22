Челсі оголосив про найдорожчий трансфер у своїй історії

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Про це повідомляє офіційний сайт Челсі.

23-річний англієць підписав із клубом контракт до 2033 року.

Фінансові умови угоди не розголошуються, але, за інформацією The Athletic, трансфер обійшовся Челсі у 117 мільйонів фунтів (понад 137,2 млн євро).

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Це підписання стало найдорожчим в історії Челсі, перевершивши трансфер Енцо Фернандеса, за якого у 2023 році лондонці заплатили Бенфіці 121 мільйон євро.

Крім того, угода стала другою найдорожчою в історії англійської Прем'єр-ліги. Попереду залишається лише торішній перехід Александера Ісака з Ньюкасла до Ліверпуля за 125 мільйонів фунтів (145 млн євро).

Також Роджерс став найдорожчим британським футболістом в історії АПЛ, випередивши Елліотта Андерсона, який цього літа перебрався з Ноттінгем Форест до Манчестер Сіті за 116 мільйонів фунтів.

За даними британських ЗМІ, інтерес до нападника також проявляв Арсенал, однак футболіст віддав перевагу Челсі. Важливу роль у цьому рішенні відіграв новий головний тренер «синіх» Хабі Алонсо.

До Астон Вілли Роджерс приєднався взимку 2024 року, коли клуб придбав його у Мідлсбро приблизно за 9,4 млн євро. Минулого сезону форвард записав до свого активу 14 голів і 11 результативних передач у 55 матчах.

У складі збірної Англії Роджерс став бронзовим призером чемпіонату світу-2026, де провів сім поєдинків і відзначився двома асистами.

Челсі завершив минулий сезон на 10‑му місці в АПЛ і не потрапив до єврокубків. Новий сезон команда відкриє матчем із Фулгемом 24 серпня.

Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про підписання вінгера Жеовані Кенди з лісабонського Спортінга.

Перед цим Челсі за 57 млн євро підписав найкращого захисника Серії А Марко Палестру.