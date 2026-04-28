Моурінью став головним кандидатом на посаду тренера Реала — ЗМІ

28 квітня, 17:05
Жозе Моурінью очолював Реал у 2010−2013 роках (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Жозе Моурінью очолював Реал у 2010−2013 роках (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Португальський тренер Жозе Моурінью, який очолює лісабонську Бенфіку, став головним кандидатом на посаду наставника мадридського Реала перед стартом нового сезону.

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Про це повідомляє The Athletic.

Переговори щодо його призначення особисто веде президент клубу Флорентіно Перес. Для дострокового розірвання контракту Моурінью з Бенфікою доведеться активувати клаусулу, яка оцінюється приблизно у 3 мільйони євро.

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Таким чином, португалець може вдруге очолити Реал. Раніше він був наставником «вершкових» у 2010−2013 роках. Тоді Жозе виграв з клубом чемпіонат Іспанії, а також Кубок та Суперкубок країни.

Водночас у списку потенційних кандидатів залишаються й інші гучні імена. Серед них — колишній тренер Ліверпуль Юрген Клопп, а також Унаї Емері, Маурісіо Почеттіно, Дідьє Дешам і Ліонель Скалоні.

Наразі Реал посідає друге місце в чемпіонаті, відстаючи від Барселони на 11 очок. Наступний матч команда Альваро Арбелоа проведе 3 травня проти Еспаньйола.

Арбелоа очолює Реал з січня 2026 року, замінивши Хабі Алонсо.

Цікаво, що раніше Моурінью іронічно відповів на чутки про можливе повернення в Реал: «Не розраховуйте на мене в мильних операх».

Раніше Моурінью пояснив, чому не випускає Судакова в Бенфіці та назвав головну проблему українця.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Реал Мадрид Жозе Моуриньо Футбол Бенфіка

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