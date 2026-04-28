Португальський тренер Жозе Моурінью, який очолює лісабонську Бенфіку, став головним кандидатом на посаду наставника мадридського Реала перед стартом нового сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

Переговори щодо його призначення особисто веде президент клубу Флорентіно Перес. Для дострокового розірвання контракту Моурінью з Бенфікою доведеться активувати клаусулу, яка оцінюється приблизно у 3 мільйони євро.

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Таким чином, португалець може вдруге очолити Реал. Раніше він був наставником «вершкових» у 2010−2013 роках. Тоді Жозе виграв з клубом чемпіонат Іспанії, а також Кубок та Суперкубок країни.

Водночас у списку потенційних кандидатів залишаються й інші гучні імена. Серед них — колишній тренер Ліверпуль Юрген Клопп, а також Унаї Емері, Маурісіо Почеттіно, Дідьє Дешам і Ліонель Скалоні.

Наразі Реал посідає друге місце в чемпіонаті, відстаючи від Барселони на 11 очок. Наступний матч команда Альваро Арбелоа проведе 3 травня проти Еспаньйола.

Арбелоа очолює Реал з січня 2026 року, замінивши Хабі Алонсо.

Цікаво, що раніше Моурінью іронічно відповів на чутки про можливе повернення в Реал: «Не розраховуйте на мене в мильних операх».

Раніше Моурінью пояснив, чому не випускає Судакова в Бенфіці та назвав головну проблему українця.