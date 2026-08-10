«Приїхав у досить слабкій формі». Моурінью критично оцінив новачка Реала після дебюту

Головний тренер Реала Жозе Моурінью залишився не до кінця задоволений фізичним станом Бернарду Сілви після дебюту португальця за мадридський клуб.

Про це повідомляє AS.

Сілва вперше вийшов на поле у футболці «вершкових» у контрольному матчі проти Ференцвароша. Реал здобув перемогу з рахунком 2:1, однак після зустрічі Моурінью заявив, що португальцю варто підтягнути фізичну форму.

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«Бернарду важливий, але він теж мав відпустку. Це такий тип хлопця, якому для голови корисно нічого не робити під час канікул. І він приїхав у досить слабкій фізичній формі. Йому потрібно додавати», — сказав Моурінью.

Водночас тренер наголосив, що високо оцінює Сілву за його універсальність.

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«Бернарду — чудовий футболіст. Він може допомагати нам у виході з оборони, якщо грає нижче, на позиції шістки або вісімки.

Під час матчу я зрозумів, що йому трохи бракує фізичної сили, тому висунув його на позицію десятки. Там Бернарду також комфортно", — сказав Моурінью.

Окремо наставник Реала заявив, що хоче мати компактну заявку приблизно з 20 футболістів, тому універсальність Сілви стане важливою перевагою.

«Це футболіст, який може зіграти на трьох або чотирьох позиціях. Для тренера це дуже важливо у складі, який ми хочемо мати коротким», — додав Моурінью.

Раніше Реал оформив один із найдорожчих трансферів літа, підписавши Яна Діоманде.

Також Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Перед цим гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Крім цього, Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.

Раніше Реал виступив із заявою щодо чуток про купівлю зірки Баварії Олісе за 220 млн євро. У мадридському клубі заявили, що інформація про переговори не відповідає дійсності. У Баварії також заявили, що Олісе залишиться в клубі.

Також мадридський клуб спростував інформацію про можливий трансфер півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.

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11 червня Жозе Моурінью повернувся на посаду головного тренера Реала. Мадридський клуб виплатив 15 мільйонів євро відступних Бенфіці, де працював фахівець.