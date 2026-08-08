Закрутив гайки. Моурінью запровадив жорсткі правила для футболістів Реала

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью після повернення до клубу змінив низку правил для футболістів.

Португалець взяв під контроль не лише тренувальний процес, а й харчування, відновлення та дисципліну гравців, повідомляє AS.

Моурінью після вивчення ситуації вирішив змінити звички, які його не влаштовували. Тепер особлива увага приділяється тому, як футболісти проводять час поза тренуваннями.

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Одне з головних нововведень стосується харчування. Дієтолог Реала тепер не просто дає рекомендації, а формує чітке меню для команди. Раціон на сніданок і перекуси заздалегідь визначений та орієнтований насамперед на фізичну готовність футболістів.

Зміни торкнулися і дисципліни. Гравці повинні приїжджати на клубну базу у Вальдебебас щонайменше за годину до початку тренування. Тих, хто запізнюється, не штрафують грошима — вони змушені самостійно працювати в тренажерному залі та пропускати командне заняття.

Моурінью також посилив контроль за відновленням після травм. Реабілітація має проходити у Вальдебебас під наглядом клубних фахівців. Навіть якщо футболіст працює з особистими тренерами, його відновлення повинно бути узгоджене з медичним і тренерським штабом Реала.

Ще одне нововведення стосується атмосфери всередині команди. Моурінью хоче зміцнити командну єдність, тому футболісти та тренерський штаб тепер регулярно обідають разом на клубній базі. Таку практику португалець раніше використовував у Бенфіці.

Нові правила поширюються на всіх без винятку, незалежно від статусу футболіста в команді.

11 червня Жозе Моурінью повернувся на посаду головного тренера Реала. Мадридський клуб виплатив 15 мільйонів євро відступних Бенфіці, де працював фахівець.

Раніше Реал оформив один із найдорожчих трансферів літа, підписавши Яна Діоманде.

Також Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Перед цим гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Крім цього, Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.

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Раніше Реал виступив із заявою щодо чуток про купівлю зірки Баварії Олісе за 220 млн євро. У мадридському клубі заявили, що інформація про переговори не відповідає дійсності. У Баварії також заявили, що Олісе залишиться в клубі.

Також мадридський клуб спростував інформацію про можливий трансфер півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.