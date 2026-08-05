«Він був у захваті». Тренер Челсі розповів про реакцію Мудрика на повернення після дискваліфікації
Михайло Мудрик зіграв за Челсі (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)
Головний тренер Челсі Хабі Алонсо прокоментував першу появу на полі українського вінгера команди Михайла Мудрика після скасування його дискваліфікації.
Іспанський фахівець розповів, що 25-річний українець був дуже радий, коли йому повідомили, що він візьме участь у товариському матчі з «Ювентусом».
«Безумовно, я дуже радий за нього. Для всіх у клубі було дуже емоційно побачити його повернення. Особливо коли перед матчем я сказав йому, що маю такий задум — випустити його на 10−15 хвилин. Він, безперечно, був у захваті.
Після такого тривалого періоду знову вийти на поле — це було чудове відчуття для нього. І для нас усіх теж", — наводить слова тренера football.london.
Мудрик вийшов на заміну на 82-й хвилині товариського матчу проти Ювентуса (0:1) замість Ніколя Джексона. Це був перший матч Михайла за 615 днів.
Нагадаємо, Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно завершила дисциплінарне провадження у його допінговій справі. Українець не виходив на поле з листопада 2024 року, коли в його допінг-пробі було виявлено мельдоній.
Після скасування дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір.
Повідомлялося, що клуби чемпіонату Англії цікавляться українським вінгером після скасування його дискваліфікації.