«Він був у захваті». Тренер Челсі розповів про реакцію Мудрика на повернення після дискваліфікації

Іспанський фахівець розповів, що 25-річний українець був дуже радий, коли йому повідомили, що він візьме участь у товариському матчі з «Ювентусом».

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«Безумовно, я дуже радий за нього. Для всіх у клубі було дуже емоційно побачити його повернення. Особливо коли перед матчем я сказав йому, що маю такий задум — випустити його на 10−15 хвилин. Він, безперечно, був у захваті.

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Після такого тривалого періоду знову вийти на поле — це було чудове відчуття для нього. І для нас усіх теж", — наводить слова тренера football.london.

Мудрик вийшов на заміну на 82-й хвилині товариського матчу проти Ювентуса (0:1) замість Ніколя Джексона. Це був перший матч Михайла за 615 днів.

Нагадаємо, Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно завершила дисциплінарне провадження у його допінговій справі. Українець не виходив на поле з листопада 2024 року, коли в його допінг-пробі було виявлено мельдоній.

Після скасування дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір.

Повідомлялося, що клуби чемпіонату Англії цікавляться українським вінгером після скасування його дискваліфікації.