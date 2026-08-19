«Це безглуздо». Ексгравець збірної України назвав клуб, в який не можна переходити Мудрику

Експерт вважає, що вінгеру Челсі потрібно піти в оренду, аби отримувати регулярну ігрову практику.

Калініченко заявив, що найкращим варіантом для українця буде Ковентрі, яке тренує екснаставник лондонців Френк Лемпард. Також він наголосив, що Мудрику в жодному разі не потрібно повертатися в Шахтар.

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«Однозначно треба йти в оренду, зробити крок назад, щоб отримати ігрову практику і повернутися на минулий рівень.

Але точно не в Шахтар, це безглуздо! Так, Шахтар — це Ліга чемпіонів, але Мудрик має грати там, де буде рости, а не повертатися туди, звідки прийшов. Для того, щоб не втратити сезон, краще обрати Ковентрі або Страсбур. Якщо обирати одне — то Ковентрі. Принаймні ти не їдеш з Англії, плюс там Лемпард, який його добре знає", — сказав Калиниченко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Мудрик не проводив офіційних матчів із листопада 2024 року. Раніше він отримав чотирирічну дискваліфікацію після позитивного результату тесту на заборонену речовину мельдоній. 30 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію футболіста.

Також повідомлялося, що Шахтар продасть футболіста збірної України до Саудівської Аравії.