Мудрик погодився піти з Челсі в оренду та визначився з пріоритетним варіантом

Челсі розглядає варіанти оренди українського вінгера Михайла Мудрика , який намагається набрати оптимальну форму після тривалої паузи у кар'єрі.

Як повідомляє BBC, Мудрик нібито вже погодився на оренду під час зустрічей із представниками Челсі після завершення передсезонного турне команди Азією.

25-річний футболіст може залишити лондонський клуб до завершення трансферного вікна 1 вересня.

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Українець не проводив офіційних матчів із листопада 2024 року. Раніше він отримав чотирирічну дискваліфікацію після позитивного результату тесту на заборонену речовину мельдоній. 30 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію українця.

Мудрик одразу повернувся до тренувань і взяв участь у трьох передсезонних матчах Челсі — проти Ювентуса, Мілана та Джохор Дарул Тазім.

Одним із можливих варіантів продовження кар'єри Мудрика називають Страсбур, який, як і Челсі, входить до BlueCo. Водночас українець віддає перевагу переходу до іншого клубу англійської Прем'єр-ліги.

Також інтерес до Мудрика проявляють інші команди, зокрема кілька провідних клубів Італії.

Мудрик перейшов до англійського клубу із Шахтаря у 2023 році за початкові 61 мільйон фунтів.

За час виступів за Челсі він провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач. Його контракт із лондонцями розрахований до 2031 року.

Повідомлялося, що Мудрик допоміг Челсі на останніх хвилинах уникнути поразки у спарингу з Джохором.