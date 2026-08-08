Захисник лондонського Челсі Тосін Адарабьойо прокоментував повернення до футболу свого одноклубника Михайла Мудрика після скасування його дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

За словами Адарабьойо, Мудрик багато працював під час вимушеної перерви та продовжував тренуватися окремо від команди.

«Міша — дивак. Його працездатність просто неймовірна. Немає сумнівів, що він наполегливо працював протягом усього цього часу. Я знаю, що він тренувався окремо. Я бачив його. Я знаю хлопців, з якими він працював, тож це добре.

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Міша — мій друг. Я весь час підтримував із ним зв’язок, і дуже приємно, що він повернувся. Я щиро радий за нього. Видно, що він просто дуже щасливий бути тут і знову опинитися в цьому середовищі. Звісно, йому знадобиться трохи часу, але ми всі тут, щоб підтримати його", — цитує Адарабьойо BBC.

Нагадаємо, 30 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. У листопаді 2024 року футболіста відсторонили від футболу після проваленого допінг-тесту, під час якого в його організмі виявили мельдоній.

Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно завершила дисциплінарне провадження у його допінговій справі.

Після скасування дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір, і взяв участь у товариському матчі з Ювентусом, вийшовши на заміну в другому таймі. Це був перший поєдинок Михайла з листопада 2024 року.

Раніше півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер також відреагував на повернення українського вінгера після завершення його допінгової справи.

Крім того, Йожеф Сабо дав пораду Мудрику після його повернення у футбол.