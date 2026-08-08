Після смерті ексгравця Арсенала: в Англії заборонять бетонні стіни біля футбольних полів

Із приблизно 900 клубів відповідних рівнів близько 160 отримали повідомлення про необхідність модифікувати щонайменше один елемент стадіону.

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Клуби Національної ліги Англії повинні прибрати цегляні або бетонні стіни навколо футбольних полів або покрити їх спеціальною підкладкою після перевірки безпеки, проведеної через смерть колишнього нападника молодіжної команди Арсенала Біллі Вігара, повідомляє ESPN.

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21-річний Вігар, який виступав за Чичестер Сіті, помер у вересні минулого року після черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок зіткнення з бетонним бар'єром під час матчу проти Вінгейт і Фінчлі.

Після перевірки Футбольна асоціація Англії (FA) заборонила встановлення суцільних цегляних, шлакоблокових або бетонних бар'єрів навколо полів клубів чоловічої Національної ліги та Жіночої національної ліги.

«Будь-які існуючі суцільні цегляні, шлакоблокові або бетонні бар'єри повинні бути видалені якомога швидше або покриті відповідним захистом, якщо їх неможливо видалити з конструктивних причин», — заявила FA.

Футбольна асоціація та Прем'єр-ліга нададуть фінансування для проведення необхідних робіт із Фонду стадіонів Прем'єр-ліги.

Асоціація професійних футболістів (PFA) заявила, що ще до смерті Вігара закликала переглянути безпеку периметра футбольних полів. У PFA назвали нові правила позитивним кроком, але наголосили на необхідності контролювати демонтаж небезпечних стін та підтримувати клуби під час проведення робіт.

«Безпека гравців завжди має бути на першому місці», — заявили в PFA.

Раніше повідомлялось, що Евертон оголосив про підписання опорного півзахисника Крістіана Ньоргора, який раніше виступав за лондонський Арсенал.