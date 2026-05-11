Один із найдивніших автоголів сезону забили в Аргентині — відео

У матчі однієї з найнижчих ліг чемпіонату Аргентини з футболу між Тальєрес де Ремедіос де Ескалада і Вілья Сан-Карлос був забитий досить безглуздий гол у власні ворота.

Воротар Вільї Сан-Карлос Томас Акименко припустився помилки після того, як поставив м’яч на землю, готуючись вибити його в поле. У цей момент форвард суперників Еухеніо Олівера підкрався ззаду і перехопив м’яч.

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Його простріл у штрафний майданчик не виглядав небезпечним, оскільки біля воріт перебували три захисники. Однак Франко Охеда не зумів вибити м’яч, після чого двоє його партнерів по команді не розібралися в епізоді.

У підсумку 20-річний нападник Вілья Сан-Карлос Антоніо Мартінес на шостій хвилині компенсованого часу другого тайму забив автогол, який і вирішив долю матчу.

Господарі поля скористалися помилкою суперника і здобули перемогу — 1:0, яка принесла їм три очки.

Після цього туру Тальєрес де Ремедіос де Ескалада посідає п’яте місце в турнірній таблиці Прімери B Метрополітана, маючи 25 очок і відстаючи від лідера на шість балів. Вілья Сан-Карлос йде на 20-й позиції та має 12 очок.

Раніше повідомлялося, що незвичайний інцидент стався під час поєдинку австралійської А-Ліги між Мельбурн Вікторі та Ньюкасл Джетс.

Також у Туреччині футболіст під час матчу врятував чайку, яка впала на поле від удару м’ячем.