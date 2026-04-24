Мбаппе не потрапив до списку. FourFourTwo назвав 10 найкращих футболістів в історії Франції

Першим у списку став легендарний експівзахисник Реала і Ювентуса Зінедін Зідан, який у 1998 році привів збірну Франції до першої перемоги на чемпіонаті світу, а пізніше виграв Євро-2000.

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Друге місце посів ще один чемпіон світу і Європи, один із найкращих футболістів в історії англійської Прем'єр-ліги Тьєррі Анрі. Третім став триразовий володар Золотого м’яча Мішель Платіні, найкращий бомбардир переможного для французів чемпіонату Європи 1984 року.

Цікаво, що у топ-10 не потрапив зірковий форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який виграв з Францією ЧС-2018 і є другим найкращим бомбардиром в історії національної команди (56 голів).

10 найкращих футболістів Франції за версією FourFourTwo:

1. Зінедін Зідан

2. Тьєррі Анрі

3. Мішель Платіні

4. Патрік Вієйра

5. Ерік Кантона

6. Ліліан Тюрам

7. Марсель Десаї

8. Дідьє Дешам

9. Жюст Фонтен

10. Н’Голо Канте

Раніше Мбаппе назвав ідеального тренера для збірної Франції після відходу Дешама.

Повідомлялося, що колишній гравець збірної Франції Дімітрі Паєт оголосив про завершення кар'єри.