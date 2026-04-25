Неймара забули. FourFourTwo назвав 10 найкращих футболістів в історії Бразилії

25 квітня, 18:58
Роналдо — дворазовий чемпіон світу (Фото: instagram.com/ronaldo)

Роналдо — дворазовий чемпіон світу (Фото: instagram.com/ronaldo)

Авторитетний футбольний журнал FourFourTwo склав рейтинг десяти найкращих бразильських гравців усіх часів.

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Першим у списку став легендарний форвард Пеле, який є єдиним триразовим чемпіоном світу в історії футболу (вигравав мундіаль у 1958, 1962 та 1970 роках). На другому місці — чемпіон світу 1994 і 2002 років Роналдо, який також двічі отримував Золотий м’яч.

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Топ-3 замкнув правий вінгер Гаррінча, один із ключових гравців збірної Бразилії на переможних мундіалях 1958 і 1962 років. Десятим у рейтингу став експівзахисник Мілана і Реала Кака, володар Золотого м’яча-2007 і переможець ЧС-2002.

Цікаво, що до топ-10 не потрапив найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії Неймар (79 голів). Він виступав на трьох останніх ЧС, але не зумів принести Селесао шостий Кубок світу в історії.

Топ-10 футболістів в історії Бразилії за версією FourFourTwo:

1. Пеле

2. Роналдо

3. Гаррінча

4. Роналдіньо

5. Ромаріо

6. Рівалдо

7. Зіко

8. Сократес

9. Жаїрзіньо

10. Кака

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Раніше FourFourTwo склав рейтинг десяти найкращих французьких гравців усіх часів.

Повідомлялося, що зірка Реала і збірної Бразилії пропустить ЧС-2026 через травму — йому потрібна операція.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Збірна Бразилії Пеле Неймар Роналдо Роналдіньо

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