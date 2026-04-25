Неймара забули. FourFourTwo назвав 10 найкращих футболістів в історії Бразилії

Першим у списку став легендарний форвард Пеле, який є єдиним триразовим чемпіоном світу в історії футболу (вигравав мундіаль у 1958, 1962 та 1970 роках). На другому місці — чемпіон світу 1994 і 2002 років Роналдо, який також двічі отримував Золотий м’яч.

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Топ-3 замкнув правий вінгер Гаррінча, один із ключових гравців збірної Бразилії на переможних мундіалях 1958 і 1962 років. Десятим у рейтингу став експівзахисник Мілана і Реала Кака, володар Золотого м’яча-2007 і переможець ЧС-2002.

Цікаво, що до топ-10 не потрапив найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії Неймар (79 голів). Він виступав на трьох останніх ЧС, але не зумів принести Селесао шостий Кубок світу в історії.

Топ-10 футболістів в історії Бразилії за версією FourFourTwo:

1. Пеле

2. Роналдо

3. Гаррінча

4. Роналдіньо

5. Ромаріо

6. Рівалдо

7. Зіко

8. Сократес

9. Жаїрзіньо

10. Кака

Раніше FourFourTwo склав рейтинг десяти найкращих французьких гравців усіх часів.

Повідомлялося, що зірка Реала і збірної Бразилії пропустить ЧС-2026 через травму — йому потрібна операція.