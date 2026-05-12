Найкращим футболістом сезону в чемпіонаті Франції став одноклубник Забарного в ПСЖ

Про це повідомляє Національна спілка професійних футболістів Франції (UNFP).

Дембеле в нинішньому сезоні забив 10 голів і віддав шість результативних передач у 20 матчах за ПСЖ у чемпіонаті Франції. Паризька команда посідає перше місце в таблиці й перебуває за крок від титулу за два тури до кінця сезону.

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Дембеле став найкращим гравцем Ліги 1 другий сезон поспіль. Нагадаємо, у 2025 році він також виграв Золотий м’яч.

Найкращим тренером сезону за версією UNFP став наставник Ланса П'єр Саж, найкращим французьким футболістом за кордоном — вінгер мюнхенської Баварії Майкл Олісе.

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Додамо, що у складі ПСЖ дебютний сезон проводить захисник збірної України Ілля Забарний. Він відіграв 26 матчів у чемпіонаті Франції й забив один гол.

Нещодавно ПСЖ за підсумками двох матчів обіграв Баварію й вдруге поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Торік французький клуб уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0.

Фінал Ліги чемпіонів-2025/26 між ПСЖ і Арсеналом відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті. Тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію.