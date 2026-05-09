«Це легка відповідь»: Девід Бекхем назвав найкращого футболіста всіх часів

9 травня, 15:45
Девід Бекхем (Фото: davidbeckham/Instagram)

Девід Бекхем (Фото: davidbeckham/Instagram)

Легендарний англійський плеймейкер Девід Бекхем вважає найсильнішим гравцем в історії аргентинця Ліонеля Мессі.

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Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед і Реала зізнався, що його вражає футбольний ентузіазм 38-річного Мессі, який все ще знаходить мотивацію після усіх титулів і перемог.

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«Найкращий футболіст в історії? Легко — це Мессі. Легка відповідь. Найкращий і на полі, і за межами поля. Те, що гравець його рівня досі хоче перемагати, вести за собою, вчити молодь… Жодних сумнівів у тому, що він найкращий», — сказав Бекхем у розмові з актором Стівом Кареллом на YouTube-каналі Complex.

Бекхем є одним із власників футбольного клубу Інтер Маямі, за який виступає Мессі.

Нагадаємо, Мессі провів більшу частину професійної кар'єри у Барселоні (2004−2021), з якою виграв 34 трофеї, зокрема десять разів ставав чемпіоном Іспанії та чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. У 2021−2023 роках аргентинець представляв ПСЖ, після чого приєднався до Інтер Маямі.

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Мессі виграв вісім Золотих м’ячів, що є рекордом світового футболу. У 2022 році Ліонель вперше став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини. В активі форварда 116 голів у 198 матчах за національну команду.

Раніше повідомлялося, що Goal оновив рейтинг фаворитів на Золотий м’яч-2026.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Ліонель Мессі Девід Бекхем Футбол

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