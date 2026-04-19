«Це мене дуже бісило». Нападник, який належить клубу АПЛ, пояснив, чому зірвався його трансфер до України

Нападник належить англійському Сандерленду, однак виступає за польську Арку на правах оренди. Взимку цього року Назарій переживав не найкращий період своєї кар'єри й тоді отримав пропозицію від львівських Карпат. Сторони домовилися про трансфер, однак в останній момент усе зірвалося.

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В інтерв'ю Українському футболу Русин пояснив, чому так сталося.

«У мене була особиста домовленість з Карпатами. Був такий момент, коли гра не йшла. Дві гри граєш, а наступну сидиш в запасі. Це мене всередині дуже бісило.

Щось схоже було у мене в Зорі. Восени то граю, то не граю, а потім, навесні, почав забивати постійно. Я відчув впевненість, що мені довіряють, а коли тебе емоційно гойдають зі сторони в сторону, то десь починаєш зайвого накручувати собі.

Я порахував, що за останні два роки не провів жодної гри по 90 хвилин. Тоді з’явився варіант з Карпатами, з якими про все домовилися. Стилістично мені підходило, бо вони грають так само, як Зоря при Патріку ван Леувену.

Говорив Шварзі, що мені важко, я хочу піти. Давид відмовляв мене, але всередині мене зріла думка, щоб повернутись додому. Мені дали зрозуміти, що у мене буде шанс, а клуб не збирається переривати оренду. Я прийняв цю ситуацію і все склалось найкращим чином", — сказав Русин.

Нагадаємо, що Русин перейшов до Сандерленда із Зорі у вересні 2023 року за 2,5 мільйона євро. За англійську команду він зіграв 32 матчі, у яких забив два голи та віддав один результативний пас.

Згодом футболіст на правах оренди перейшов до хорватського Хайдука, а коли Сандерленд вийшов в АПЛ, то Назарій перебрався до Польщі, де цього сезону забив чотири голи у 20 матчах.

В Україні Русин грав за Динамо, Зорю та Дніпро-1.

Раніше український футболіст зізнався, чому не закріпився в клубі АПЛ.