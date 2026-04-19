«Країна з іншою ментальністю». Український футболіст зізнався, чому не закріпився в клубі з Англії

Українець досі належить клубу АПЛ і дивиться кожен їхній матч у чемпіонаті. За словами нападника, він довго не міг знайти себе в Англії, однак вважає, що певною мірою допоміг команді підвищитися в класі, повідомляє Український футбол.

Реклама

«Кожен матч дивлюся. Я залишив в цьому клубі частину своєї душі. Куди б мене далі по кар'єрі не занесе, але я дуже радий, що після такої перерви команда видає класний сезон в АПЛ.

Я вперше потрапив в країну з іншою ментальністю. Поки призвичаївся, зрозумів, що до чого, тренерів постійно міняли. Поки не приїхала родина, то я не міг себе знайти. Можна говорити, що не все склалося, але всередині відчуваєш, що певною мірою моя частка у виході в АПЛ (у сезоні 2024/25) там була", — сказав Русин.

Нагадаємо, що Русин перейшов до Сандерленда із Зорі у вересні 2023 року за 2,5 мільйона євро. За англійську команду він зіграв 32 матчі, у яких забив два голи та віддав один результативний пас.

Згодом футболіст на правах оренди перейшов до хорватського Хайдука, а коли Сандерленд вийшов в АПЛ, то Назарій перебрався до Польщі, де цього сезону забив чотири голи у 20 матчах.

Раніше ми писали, що в Австралії зграя чайок налетіла на футболістів під час поєдинку.