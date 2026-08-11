Неймар може возз'єднатися з Мессі та Суаресом в Інтер Маямі

Зірковий форвард Сантоса Неймар може перейти в Інтер Маямі та знову опинитися в одній команді з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, з якими грав у Барселоні.

Про це повідомляє Marca.

Майбутнє бразильського нападника в Сантосі залишається невизначеним, а серед можливих варіантів продовження кар'єри дедалі частіше згадується саме Інтер Маямі.

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Чутки про можливий відхід Неймара із Сантоса підігріла ситуація після матчу з Шапекоенсе (2:2). Тоді нападник прибув на тренувальну базу, але пробув там лише кілька хвилин і без дозволу залишив клуб, пропустивши відновлювальне заняття для гравців стартового складу. Водночас згодом Неймар повернувся до тренувань, а Сантос вирішив не карати його.

Контракт 34-річного Неймара із бразильським клубом розрахований до 31 грудня 2026 року. Якщо сторони не домовляться про продовження співпраці, футболіст зможе вести переговори з іншими командами як вільний агент.

Неймар, Мессі та Суарес разом грали за Барселону з 2014 до 2017 року. За цей період вони здобули дев’ять трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів, два чемпіонства Іспанії, три Кубки Іспанії, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Особливо яскраво це тріо виступило в сезоні 2014/2015. У всіх турнірах Мессі, Неймар і Суарес забили за Барселону 122 голи: 58 на рахунку аргентинця, 39 — бразильця та 25 — уругвайця. Разом вони допомогли каталонцям оформити требл.

Нещодавно Неймар влаштував гучний конфлікт після перемоги Сантоса.

Раніше Сантос встановив статую та бюст на честь Неймара поруч із Пеле.

Також Неймар пояснив, чому більше не виступатиме за збірну Бразилії.