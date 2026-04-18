«Були Мессі і я, але цей хлопець…». Неймар назвав гравця, який може виграти Золотий м’яч

За словами бразильця, Ямаль демонструє неймовірний рівень футболу на полі, і він сподівається, що іспанець уже наступного року зможе виграти Золотий м’яч.

«Я щиро вірю, що він — один із найвидатніших юних талантів в історії футболу. Був Мессі, був я… але те, що цей хлопець показує у 18 років, просто неймовірно.

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Мені було дуже шкода його, коли його команда вилетіла з Ліги чемпіонів. Він віддав усі сили, навіть розпочав камбек. Але це футбол, тут може статися що завгодно.

Його час настане. Сподіваюся, він виграє наступного року… а чому б і не Золотий м’яч?", — цитує Неймара Kalshi EPL.

Раніше Ямаль назвав Неймара своїм кумиром та висловив надію, що бразилець зіграє на ЧС-2026.

Також повідомлялося, що головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не планує включати Неймара до складу команди на чемпіонат світу‑2026.

Анчелотті заявляв, що нападник Сантоса може поїхати на мундіаль, якщо перебуватиме в належній фізичній формі.

Ямаль заявляв, що мріє про фінал Іспанія — Бразилія на ЧС-2026, після чого планує провести з Неймаром спільну відпустку.