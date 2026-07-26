Неймар повернувся до Сантуса після ЧС-2026 і одразу оформив дубль — відео

26 липня, 10:58
Неймар оформив дубль (Фото: Santos Futebol Clube)

Неймар оформив дубль (Фото: Santos Futebol Clube)

Форвард Сантуса Неймар відзначився дублем у матчі 20-го туру чемпіонату Бразилії проти Шапекоенсе (2:2).

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34-річний нападник відкрив рахунок на 36-й хвилині зустрічі, а на 89-й реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок — 2:2.

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Цей матч став першим для Неймара за клуб після виступів у складі збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026. Раніше форвард не потрапляв до заявки на матч Кубка Судамерикана проти УСВ (4:1) та поєдинок чемпіонату Бразилії з Ботафоґу (1:2).

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Всього у Неймара 6 голів та 2 асисти у поточному сезоні бразильської першості. Сантос із 22 очками займає 14-те місце.

На чемпіонаті світу 2026 року він провів два матчі за збірну Бразилії: 14 хвилин проти Шотландії (3:0) на груповому етапі та 23 хвилини проти Норвегії (1:2) в 1/8 фіналу. У грі з норвежцями Неймар реалізував одинадцятиметровий удар на останніх хвилинах.

Бразилія вилетіла з чемпіонату світу, сенсаційно поступившись Норвегії (1:2) в 1/8 фіналу.

Після вильоту збірної Бразилії з ЧС-2026 Неймар оголосив про завершення кар'єри у національній команді.

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Раніше легендарний нападник збірної Бразилії Роналдо закликав його не поспішати з таким рішенням.

Також колишній форвард збірної Франції Тьєррі Анрі поділився своїми думками щодо кар'єри Неймара після його заяви про відхід зі збірної Бразилії.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Неймар

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