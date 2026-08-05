Неймар влаштував гучний конфлікт після перемоги Сантоса — відео

5 серпня, 15:28
Неймар (Фото: REUTERS/Thiago Bernardes)

Неймар (Фото: REUTERS/Thiago Bernardes)

Зірковий форвард Сантоса Неймар опинився в центрі скандалу після матчу-відповіді 1/8 фіналу Кубка Бразилії проти Ремо, в якому його команда здобула мінімальну перемогу (1:0) та вийшла до чвертьфіналу турніру.

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Про це повідомляє Ge Globo.

Після фінального свистка між 33-річним нападником та представниками бразильського клубу спалахнула словесна перепалка у підтрибунному приміщенні стадіону Мангуейран. Відео інциденту швидко поширилося у соцмережах.

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На записі видно, як Неймар у відповідь на провокації неодноразово повторює слово «Вилетіли!», активно жестикулює та вступає в емоційну суперечку з функціонерами суперника. В один із моментів бразилець також використав нецензурну лексику.

Ситуація швидко привернула увагу гравців і персоналу обох команд, які намагалися владнати ситуацію.

Атмосфера загострилася настільки, що деякі представники Ремо зламали огорожі, а охорона Сантоса намагалася стримати натовп біля входу до роздягальні.

https://twitter.com/liberta___depre/status/2084848688501768599?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2084848688501768599%7Ctwgr%5Ec5975de89a93e7cb3b755a92b2e2062473da8216%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ffootball%2F1000000365856-neymar-vlashtuvav-konflikt-z-kerivnytstvom-remu-ta-provo%2F

Неймар розпочав зустріч на лаві запасних, але після виходу на поле у другому таймі відзначився результативною передачею, яка допомогла Сантосу оформити перемогу та пробитися до чвертьфіналу Кубка Бразилії. Перший матч між цими командами завершився внічию 0:0.

Раніше Сантос встановив статую та бюст на честь Неймара поруч із Пеле.

Також Неймар пояснив, чому більше не виступатиме за збірну Бразилії.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Неймар Футбол

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