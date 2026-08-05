Зірковий форвард Сантоса Неймар опинився в центрі скандалу після матчу-відповіді 1/8 фіналу Кубка Бразилії проти Ремо, в якому його команда здобула мінімальну перемогу (1:0) та вийшла до чвертьфіналу турніру.

Про це повідомляє Ge Globo.

Після фінального свистка між 33-річним нападником та представниками бразильського клубу спалахнула словесна перепалка у підтрибунному приміщенні стадіону Мангуейран. Відео інциденту швидко поширилося у соцмережах.

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На записі видно, як Неймар у відповідь на провокації неодноразово повторює слово «Вилетіли!», активно жестикулює та вступає в емоційну суперечку з функціонерами суперника. В один із моментів бразилець також використав нецензурну лексику.

Ситуація швидко привернула увагу гравців і персоналу обох команд, які намагалися владнати ситуацію.

Атмосфера загострилася настільки, що деякі представники Ремо зламали огорожі, а охорона Сантоса намагалася стримати натовп біля входу до роздягальні.

Неймар розпочав зустріч на лаві запасних, але після виходу на поле у другому таймі відзначився результативною передачею, яка допомогла Сантосу оформити перемогу та пробитися до чвертьфіналу Кубка Бразилії. Перший матч між цими командами завершився внічию 0:0.

Раніше Сантос встановив статую та бюст на честь Неймара поруч із Пеле.

Також Неймар пояснив, чому більше не виступатиме за збірну Бразилії.