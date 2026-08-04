«Фізично я почуваюся добре»: Неймар висловився про можливе завершення кар'єри
Неймар (Фото: REUTERS/Thiago Bernardes)
Бразильський нападник Неймар розповів про своє майбутнє після завершення контракту із Сантосом, який розрахований до кінця 2026 року.
Зірковий футболіст заявив, що поки не ухвалив остаточного рішення щодо наступного кроку у своїй кар'єрі. Неймар не виключає, що може завершити виступи найближчим часом.
«Не знаю, як довго ще гратиму. Не планую зупинятися, але не знаю, скільки це триватиме. У мене контракт із Сантусом до грудня цього року. Я маю намір виконати його умови та гідно представляти клуб.
Потім буду думати, що робити далі: залишитися в Сантусі чи перейти в інший клуб, завершити кар'єру чи продовжити грати. Поки що справді не знаю, що робитиму. До грудня ще далеко, потрібно рухатися від матчу до матчу. Фізично я почуваюся добре — це найголовніше", — цитує Неймара Globo.
Неймар вдруге став гравцем Сантоса 31 січня 2025 року після розірвання контракту з Аль-Хілялем. Якщо враховувати і його перший період виступів за клуб (2009−2013), то загалом бразилець провів за Сантос понад 260 офіційних матчів і забив понад 150 голів.
За збірну Бразилії Неймар зіграв 130 офіційних матчів, у яких забив 80 голів і віддав 58 результативних передач. Він є найкращим бомбардиром в історії національної команди, випередивши Пеле.
Раніше повідомлялося, що Сантус увічнив Неймара, відкривши у музеї клубу на стадіоні Віла Белміро спеціальну експозицію на честь нападника.
Також Неймар пояснив, чому більше не виступатиме за збірну Бразилії.