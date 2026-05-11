Набирає форму перед ЧС-2026. Неймар забив у другому матчі поспіль за Сантос — відео
Неймар (Фото: REUTERS/Thiago Bernardes)
Зірка футболу Неймар продовжує набирати форму після повернення до бразильського Сантоса.
У матчі 15-го туру чемпіонату Бразилії команда зіркового форварда вдома обіграла Ред Булл Брагантіно з рахунком 2:0.
Неймар відзначився одним із голів своєї команди, а ще один м’яч записав на свій рахунок Адоніс Фріас.
Для Неймара цей гол став уже другим поспіль. Раніше він відзначився у матчі Копа Судамерикана проти Депортіво Реколета (1:1).
У нинішньому сезоні 34-річний нападник провів 13 матчів у всіх турнірах, забив шість м’ячів та віддав три результативні передачі.
Завдяки перемозі Сантос перервав серію з трьох матчів без виграшів у чемпіонаті Бразилії. Після 15 турів команда посідає 14-те місце у турнірній таблиці.
Нещодавно у Сантосі виник скандал — Неймар посварився з сином Робіньо і збив його з ніг на тренуванні.
Раніше повідомлялося, що Анчелотті не планує включати Неймара до складу команди на чемпіонат світу‑2026.
Анчелотті заявляв, що нападник Сантоса може поїхати на мундіаль, якщо перебуватиме в належній фізичній формі.
Раніше зірка Барселони Ламін Ямаль назвав Неймара своїм кумиром та заявив, що мріє про фінал Іспанія — Бразилія на ЧС-2026, після чого планує провести з бразильцем спільну відпустку.