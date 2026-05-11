Зірка футболу Неймар продовжує набирати форму після повернення до бразильського Сантоса.

У матчі 15-го туру чемпіонату Бразилії команда зіркового форварда вдома обіграла Ред Булл Брагантіно з рахунком 2:0.

Неймар відзначився одним із голів своєї команди, а ще один м’яч записав на свій рахунок Адоніс Фріас.

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Для Неймара цей гол став уже другим поспіль. Раніше він відзначився у матчі Копа Судамерикана проти Депортіво Реколета (1:1).

У нинішньому сезоні 34-річний нападник провів 13 матчів у всіх турнірах, забив шість м’ячів та віддав три результативні передачі.

Завдяки перемозі Сантос перервав серію з трьох матчів без виграшів у чемпіонаті Бразилії. Після 15 турів команда посідає 14-те місце у турнірній таблиці.

Нещодавно у Сантосі виник скандал — Неймар посварився з сином Робіньо і збив його з ніг на тренуванні.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті не планує включати Неймара до складу команди на чемпіонат світу‑2026.

Анчелотті заявляв, що нападник Сантоса може поїхати на мундіаль, якщо перебуватиме в належній фізичній формі.

Раніше зірка Барселони Ламін Ямаль назвав Неймара своїм кумиром та заявив, що мріє про фінал Іспанія — Бразилія на ЧС-2026, після чого планує провести з бразильцем спільну відпустку.