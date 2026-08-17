Конфлікт триває шість років: Неймара показово проігнорували під час традиційного рукостискання — відео

17 серпня, 16:35
Неймар (Фото: Santos FC)

Неймар (Фото: Santos FC)

Неймар знову опинився у центрі уваги через конфлікт із футболістом Васку да Гама Тіаго Мендесом. 

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Перед матчем 23-го туру бразильської Серії А капітан суперників демонстративно не потиснув руку нападнику Сантуса.

https://twitter.com/StokeyyG2/status/2089088010004341091

Як повідомляє The Sun, під час традиційного передматчевого привітання Неймар простягнув руку Мендесу, однак той пройшов повз, проігнорувавши жест. Під час жеребкування капітани також відмовилися від рукостискання, а Мендес не потиснув руки й суддівській бригаді.

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Цей епізод став продовженням давнього конфлікту між футболістами. У грудні 2020 року, коли Неймар виступав за ПСЖ, а Мендес — за Ліон, захисник жорстко сфолив проти бразильця. Неймара винесли з поля на ношах у сльозах, а Мендес отримав пряму червону картку та три матчі дискваліфікації. Пізніше він публічно вибачився, однак батько Неймара розкритикував його дії.

У лютому 2026 року напруга між гравцями спалахнула знову. Після гола у матчі Сантуса та Васку да Гама Неймар емоційно відсвяткував взяття воріт перед фанатами суперника, що розлютило Мендеса. Між футболістами сталася сутичка, після якої обидва отримали жовті картки.

Сам матч 23-го туру завершився впевненою перемогою Сантуса — 3:0.

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Раніше Неймар зробив емоційне звернення після перемоги над еквадорським клубом Макара (2:1) у першому матчі 1/8 фіналу Південноамериканського кубка.

Нещодавно Неймар влаштував гучний конфлікт після перемоги Сантоса.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Неймар

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