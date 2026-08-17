Перед матчем 23-го туру бразильської Серії А капітан суперників демонстративно не потиснув руку нападнику Сантуса.

Як повідомляє The Sun, під час традиційного передматчевого привітання Неймар простягнув руку Мендесу, однак той пройшов повз, проігнорувавши жест. Під час жеребкування капітани також відмовилися від рукостискання, а Мендес не потиснув руки й суддівській бригаді.

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Цей епізод став продовженням давнього конфлікту між футболістами. У грудні 2020 року, коли Неймар виступав за ПСЖ, а Мендес — за Ліон, захисник жорстко сфолив проти бразильця. Неймара винесли з поля на ношах у сльозах, а Мендес отримав пряму червону картку та три матчі дискваліфікації. Пізніше він публічно вибачився, однак батько Неймара розкритикував його дії.

У лютому 2026 року напруга між гравцями спалахнула знову. Після гола у матчі Сантуса та Васку да Гама Неймар емоційно відсвяткував взяття воріт перед фанатами суперника, що розлютило Мендеса. Між футболістами сталася сутичка, після якої обидва отримали жовті картки.

Сам матч 23-го туру завершився впевненою перемогою Сантуса — 3:0.

Раніше Неймар зробив емоційне звернення після перемоги над еквадорським клубом Макара (2:1) у першому матчі 1/8 фіналу Південноамериканського кубка.

Нещодавно Неймар влаштував гучний конфлікт після перемоги Сантоса.