«Не маю жодних сумнівів». Ексагент Неймара назвав клуб, у якому бразилець виграв би Золотий м’яч

Неймар міг опинитися в Реалі (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Колишній агент Неймара Вагнер Рібейро розповів деталі про зірваний трансфер бразильської зірки до мадридського Реала у 2013 році.

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Про це повідомляє sport.es з посиланням на ge.globo.

За словами Рібейро, мадридський клуб практично домовився про трансфер Неймара із його тодішнім клубом Сантосом.

«Все було узгоджено з Флорентіно, а юристи Реала перебували в Сан-Паулу. Нам не вистачало лише однієї умови: щоб Санто» дав свою згоду", — розповів Рібейро.

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Колишній агент зізнався, що сам хотів бачити Неймара саме в Мадриді

«Я хотів, щоб він перейшов у Реал, звичайно, хотів. Але рішення приймає не агент, а гравець», — зазначив він.

У підсумку Неймар обрав Барселону та у 2013 році перебрався до каталонського клубу.

«Він багато грав із Суаресом, Мессі, Хаві та Іньєстою… Там були лише великі зірки. І він виграв усе. І жодного жалю немає», — сказав Рібейро.

Водночас колишній агент Неймара переконаний, що кар'єра бразильця могла скластися ще яскравіше, якби він опинився на Сантьяго Бернабеу.

«Якби Неймар грав у Реалі, він виграв би Золотий м’яч. Я не маю жодних сумнівів», — заявив Рібейро.

Нещодавно Неймар влаштував гучний конфлікт після перемоги Сантоса.

Раніше Сантос встановив статую та бюст на честь Неймара поруч із Пеле.

Також Неймар пояснив, чому більше не виступатиме за збірну Бразилії.