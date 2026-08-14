«Припиніть свистіти». Неймар емоційно звернувся до фанатів Сантоса після перемоги та закликав повернути «пекло»

Зірковий форвард Сантоса Неймар зробив емоційне звернення після перемоги над еквадорським клубом Макара (2:1) у першому матчі 1/8 фіналу Південноамериканського кубка.

Бразилець, повідомляє RMC Sport.

Неймар став одним із головних героїв зустрічі, віддавши дві результативні передачі. Спочатку він допоміг Габріелу Барбосі зрівняти рахунок наприкінці першого тайму, а після його подачі з кутового Вілліан Арао забив переможний гол на 76-й хвилині.

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Після фінального свистка Неймар звернув увагу на поведінку фанатів Сантоса та закликав їх припинити освистувати команду під час матчів та більше підтримувати футболістів

«Щоразу, коли я помиляюся або помиляється мій партнер, починається критика. Підтримуйте нас натомість. Припиніть свистіти, хлопці, аплодуйте нам, давайте», — сказав Неймар.

Водночас бразилець зазначив, що розуміє невдоволення фанатів після завершення матчів.

«Я поважаю свист після гри, коли матч уже закінчився, і не маю з цим проблем. Але не під час матчу», — додав бразилець.

Неймар також пригадав атмосферу на домашньому стадіоні Сантоса в минулі роки. Він хоче, щоб уболівальники знову створювали тиск на суперників, а не на власну команду.

«Тут завжди було як у пастці для суперників, а атмосфера була такою шаленою. Раніше казали, що грати тут — це пекло. Сьогодні ми вже не відчуваємо атмосфери минулого. Я сумую за нею.

Фанати чинять тиск на нас, а тепер я чиню тиск і на них", — заявив Неймар.

Матч-відповідь із Макара Сантос проведе 21 серпня в Еквадорі.

Нещодавно Неймар влаштував гучний конфлікт після перемоги Сантоса.

Раніше Сантос встановив статую та бюст на честь Неймара поруч із Пеле.

Також Неймар пояснив, чому більше не виступатиме за збірну Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Неймар може возз'єднатися з Мессі та Суаресом в Інтер Маямі.