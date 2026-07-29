Неймар пояснив, чому більше ніколи не виступатиме за збірну Бразилії

34-річний футболіст оголосив про намір завершити кар'єру в національній команді після вильоту з ЧС-2026. Утім, офіційної заяви він не робив.

«Думаю, мій зоряний час у збірній Бразилії вже минув. Я написав там свою сторінку історії й дуже щасливий. Я пережив багато незабутніх моментів. Я віддав збірній усе своє серце і все своє життя, завжди боровся за жовту футболку, але тепер, гадаю, у мене більше немає цього бажання», — цитує Неймара RMC Sport.

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Нагадаємо, на ЧС-2026 Неймар провів два матчі і відзначився одним голом. Збірна Бразилії сенсаційно поступилася Норвегії (1:2) в 1/8 фіналу.

Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії — на його рахунку 80 голів у 130 матчах. Він взяв участь у чотирьох чемпіонатах світу у складі команди, але золото ніколи не вигравав.

На клубному рівні зірковий нападник представляє Сантос. Раніше він грав за Барселону, ПСЖ та Аль-Хіляль.

Ми повідомляли, що Норвегія — єдина збірна у світі, яку Бразилія ніколи не перемагала. За свою 112-річну історію бразильці провели 1064 офіційні матчі проти 94 національних збірних.