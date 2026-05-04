Скандал у Сантосі. Неймар посварився з сином Робіньо і збив його з ніг на тренуванні — ЗМІ
Робіньо-молодший та Неймар під час тренування в Сантосі (Фото: Raul Baretta/Santos FC)
На тренуванні Сантоса у неділю вранці відбулася несподівана сутичка між Неймаром та юним гравцем Робіньо-молодшим, сином колишнього футболіста збірної Бразилії Робіньо, який тепер сидить у в'язниці.
Про це повідомляє Ge Globo.
Конфлікт стався під час вправи для футболістів, які не брали участі в матчі проти Палмейраса.
За інформацією джерела, Неймар був роздратований діями новачка і попросив його «бути обережнішим», але після чергового моменту між ними виникла словесна перепалка. За словами очевидців, справа дійшла до штовханини, а згодом Неймар у запалі збив юнака з ніг.
Згодом Неймар підійшов до молодого гравця, щоб вибачитися за емоційний зрив. Джерела стверджують, що конфлікт було залагоджено.
Клуб офіційно коментувати інцидент відмовився, так само як і агент Робіньо-молодшого. Пресслужба Неймара своєю чергою заявила, що «не має інформації про подію».
Робіньо-молодший є сином колишнього нападника збірної Бразилії Робіньо, який нині відбуває покарання у в’язниці в Бразилії після вироку італійського суду у справі про групове зґвалтування.
Раніше головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не викликав Неймара до національної команди на товариські матчі з Францією та Хорватією.
Також повідомлялося, що Анчелотті не планує включати Неймара до складу команди на чемпіонат світу‑2026.
Анчелотті заявляв, що нападник Сантоса може поїхати на мундіаль, якщо перебуватиме в належній фізичній формі.
Раніше зірка Барселони Ламін Ямаль назвав Неймара своїм кумиром та заявив, що мріє про фінал Іспанія — Бразилія на ЧС-2026, після чого планує провести з бразильцем спільну відпустку.