Неймар зустрів Неймара. На зіркового футболіста чекав несподіваний сюрприз в Аргентині — відео

Сантос прибув до Буенос-Айресі на матч групового етапу Копа Судамерікана проти Сан‑Лоренсо. У столиці Аргентини на Неймара чекала несподіванка — там він зустрів юного аргентинського вболівальника, якого теж звати Неймар. Хлопчика назвали на честь бразильської легенди.

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Спочатку футболіст подумав, що це жарт, але юнак показав документ, який підтвердив його ім'я — Неймар Себастьян.

У клубі також відреагували на цей момент.

«Особлива зустріч у Буенос-Айресі. Аргентинець Себастьян Неймар прийшов до готелю, щоб познайомитися зі своїм кумиром і тезкою. Він зробив фото, отримав автограф і здійснив мрію», — йдеться у повідомленні.

Неймар виступав за Барселону, ПСЖ та Аль-Хіляль, а на початку 2025 року зірковий форвард повернувся до Сантоса, де розпочинав кар'єру.

Раніше головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не викликав Неймара до національної команди на товариські матчі з Францією та Хорватією.

Також повідомлялося, що Анчелотті не планує включати Неймара до складу команди на чемпіонат світу‑2026.

Анчелотті заявляв, що нападник Сантоса може поїхати на мундіаль, якщо перебуватиме в належній фізичній формі.

Раніше зірка Барселони Ламін Ямаль назвав Неймара своїм кумиром та заявив, що мріє про фінал Іспанія — Бразилія на ЧС-2026, після чого планує провести з бразильцем спільну відпустку.