Колишній захисник Баварії та дортмундської Боруссії Ніклас Зюле дебютував за аматорську команду.

У травні цього року 30-річний футболіст Ніклас оголосив про завершення кар'єри в професійному футболі. Причиною цього, за його словами, стали проблеми зі здоров’ям.

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Тепер же Зюле дебютував за Тівенбах із дев’ятого дивізіону Німеччини. Центральний захисник здивував своїм зовнішнім виглядом.

На відео, що з’явилося в соціальних мережах, видно, що Зюле набрав вагу.

🚨JUST IN: Niklas Süle scored a goal on his debut for amateur side SV Tiefenbach



Tiefenbach ended up losing the match 2-7 pic.twitter.com/vH0Y2JScEz — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 17, 2026

«Я нічого не маю проти пана Зюле, він нічим не відрізняється від інших. Він звичайний футболіст і звичайна людина», — заявив представник клубу-суперника Томас Гаффнер.

Niklas Süle ya debutó en el SV Tiefenbach de la 9° división de Alemania.



Más allá de las lesiones que tuvo, está claro que no pasó hambre durante todo el verano.



Pensar que, hasta la temporada pasada, Dortmund tiraba 11 millones de euros al año por él.pic.twitter.com/prHLEOSqcf — José I. Araoz (@Gazpachen) August 17, 2026

Протягом своєї кар'єри Зюле виступав за Гоффенгайм, Баварію та дортмундську Боруссію. У складі мюнхенського клубу він п’ять разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Суперкубок Німеччини, двічі здобував Кубок Німеччини, а також перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Міжконтинентальному кубку.

У складі збірної Німеччини захисник провів 49 матчів і виграв Кубок конфедерацій. У Бундеслізі він зіграв 299 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Неймара демонстративно проігнорували під час традиційного рукостискання.