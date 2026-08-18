Переможець Ліги чемпіонів здивував своїм виглядом під час дебюту за нову команду — відео
Ніклас Зюле зіграв за аматорську команду (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)
Колишній захисник Баварії та дортмундської Боруссії Ніклас Зюле дебютував за аматорську команду.
У травні цього року 30-річний футболіст Ніклас оголосив про завершення кар'єри в професійному футболі. Причиною цього, за його словами, стали проблеми зі здоров’ям.
Тепер же Зюле дебютував за Тівенбах із дев’ятого дивізіону Німеччини. Центральний захисник здивував своїм зовнішнім виглядом.
На відео, що з’явилося в соціальних мережах, видно, що Зюле набрав вагу.
«Я нічого не маю проти пана Зюле, він нічим не відрізняється від інших. Він звичайний футболіст і звичайна людина», — заявив представник клубу-суперника Томас Гаффнер.
Протягом своєї кар'єри Зюле виступав за Гоффенгайм, Баварію та дортмундську Боруссію. У складі мюнхенського клубу він п’ять разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Суперкубок Німеччини, двічі здобував Кубок Німеччини, а також перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Міжконтинентальному кубку.
У складі збірної Німеччини захисник провів 49 матчів і виграв Кубок конфедерацій. У Бундеслізі він зіграв 299 поєдинків.
Раніше повідомлялося, що Неймара демонстративно проігнорували під час традиційного рукостискання.