Переможець Ліги чемпіонів здивував своїм виглядом під час дебюту за нову команду — відео

18 серпня, 12:12
Ніклас Зюле зіграв за аматорську команду (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Ніклас Зюле зіграв за аматорську команду (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Колишній захисник Баварії та дортмундської Боруссії Ніклас Зюле дебютував за аматорську команду.

У травні цього року 30-річний футболіст Ніклас оголосив про завершення кар'єри в професійному футболі. Причиною цього, за його словами, стали проблеми зі здоров’ям.

Реклама

Читайте також:
«Так мене будить мій чоловік». Джорджина показала перше відео з Роналду після весілля

Тепер же Зюле дебютував за Тівенбах із дев’ятого дивізіону Німеччини. Центральний захисник здивував своїм зовнішнім виглядом.

На відео, що з’явилося в соціальних мережах, видно, що Зюле набрав вагу.

«Я нічого не маю проти пана Зюле, він нічим не відрізняється від інших. Він звичайний футболіст і звичайна людина», — заявив представник клубу-суперника Томас Гаффнер.

Протягом своєї кар'єри Зюле виступав за Гоффенгайм, Баварію та дортмундську Боруссію. У складі мюнхенського клубу він п’ять разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Суперкубок Німеччини, двічі здобував Кубок Німеччини, а також перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Міжконтинентальному кубку.

Читайте також:
Роналду змінив імідж після весілля: здивував новою зачіскою та кольором волосся — фото

У складі збірної Німеччини захисник провів 49 матчів і виграв Кубок конфедерацій. У Бундеслізі він зіграв 299 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Неймара демонстративно проігнорували під час традиційного рукостискання.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Збірна Німеччини

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies