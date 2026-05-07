Переможець Ліги чемпіонів і п’ятиразовий чемпіон Бундесліги оголосив про завершення кар'єри в 30 років

7 травня, 11:55
Ніклас Зюле завершить кар'єру футболіста (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Ніклас Зюле завершить кар'єру футболіста (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Центральний захисник Боруссії Дортмунд Ніклас Зюле повідомив, що завершить професійну кар'єру після закінчення сезону-2025/26.

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30-річний футболіст розповів, що ухвалив остаточне рішення після матчу з Гоффенгаймом, де травмував коліно.

«Я хотів би оголосити, що цього літа завершу свою кар'єру. Те, що я відчув, коли наш командний лікар робив тест на «висувну шухляду» в роздягальні в Гоффенгаймі, подивився на фізіотерапевта й похитав головою, а фізіотерапевт повторив тест і теж не відчув опору, — я зайшов до душу й плакав десять хвилин. У той момент я дійсно подумав: «Це розрив».

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Коли наступного дня я пішов на МРТ і почув гарну новину, що це все ж таки не розрив «хрестів», для мене було на тисячу відсотків зрозуміло, що все скінчилося. Я не міг уявити нічого гіршого, ніж чекати на життя після футболу — бути незалежним, їздити у відпустки, проводити час із дітьми і при цьому вимушеним переживати свій третій розрив хрестоподібної зв’язки", — наводить слова гравця офіційний сайт Боруссії Дортмунд.

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Протягом кар'єри Зюле грав за Гоффенгайм, Баварію та дортмундську Боруссію. У складі мюнхенського клубу він п’ять разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Суперкубок Німеччини, двічі завойовував Кубок Німеччини, а також перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА і Міжконтинентальному кубку.

За збірну Німеччини захисник провів 49 матчів і виграв Кубок конфедерацій. У Бундеслізі зіграв 299 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що колишнього захисника Барселони і збірної Іспанії Жерара Піке відсторонили від футболу.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Боруссія Дортмунд Збірна Німеччини

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