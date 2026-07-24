Легенда збірної Аргентини оголосив про завершення кар'єри після фіналу ЧС-2026

38-річний футболіст опублікував допис на своїй сторінці в Instagram, у якому повідомив про своє рішення.

«Сьогодні мені доводиться писати найважчі слова за всю мою кар'єру.

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З самого дитинства я мріяв одягнути футболку збірної Аргентини. Це був найбільший привілей, який подарував мені футбол. Я захищав її всією душею, з гордістю та відповідальністю, усвідомлюючи, що вона означає для мільйонів аргентинців.

Так склалося, що моїм останнім матчем став фінал чемпіонату світу. Це був не той результат, якого ми прагнули, але я йду з високо піднятою головою, адже ця команда боролася до останньої секунди.

Я прощаюся зі спокоєм у душі, знаючи, що віддав усе. Я ніколи не шкодував сил, ніколи не переставав вірити й ніколи не переставав відчувати, що носити цю футболку — найбільша честь у моєму житті".

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Отаменді подякував уболівальникам і родині за підтримку.

«Дякуємо аргентинським уболівальникам. Дякуємо за безумовну любов, за кожен прапор, за кожну пісню, за те, що були з нами в хороші моменти і, насамперед, у найскладніші. Саме завдяки вам щоразу, коли лунав гімн, ми відчували, що нас не одинадцять гравців, а мільйони людей, які захищають одну спільну мрію.

Дякую моїй родині. Ви були моїм прихистком після кожного падіння і моєю силою в кожному випробуванні. Ви переживали розлуки, мою відсутність, сльози й розчарування. Цим шляхом я ніколи не йшов сам — ми долали його разом, крок за кроком".

Захисник залишив послання для майбутніх гравців збірної Аргентини.

«Тим, хто сьогодні продовжує носити цю футболку, хочу сказати дещо від щирого серця: ніколи не переставайте вірити. Будуть удари, які здаватимуться нездоланними, але ця футболка завжди винагороджує тих, хто захищає її зі смиренням, самовіддачею та любов’ю. Піднімайте голову, продовжуйте боротися і не дозволяйте одній поразці позбавити вас мрії. Я впевнений, що наступний розділ нашої історії буде за вами.

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Сьогодні я прощаюся зі збірною Аргентини, але з безмежною гордістю за те, що представляв свою країну. Адже титули залишаються в історії, а любов до цих кольорів — на все життя.

Дякую, Аргентино. Дякую за те, що дозволила мені здійснити мрію — стати чемпіоном світу та вдягнути найкрасивішу футболку у світі. Прощавай, збірнa", — написав Отаменді.

Ніколас дебютував у складі збірної Аргентини в травні 2009 року і відтоді провів за команду 139 матчів, у яких забив вісім голів і віддав три результативні передачі.

За кількістю зіграних матчів за збірну Аргентини Отаменді наразі посідає 5-те місце в рейтингу, поступаючись лише Ліонелю Мессі, Хав'єру Маскерано, Анхелю Ді Марії та Хав'єру Дзанетті.

Разом зі збірною Отаменді виграв чемпіонат світу 2022 року, став фіналістом нинішнього турніру, а також двічі перемагав у Кубку Америки.

Раніше повідомлялося, що Аргентина готує судові позови після поразки у фіналі ЧС-2026.