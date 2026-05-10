Широка червоно-біла смуга: ПСЖ Забарного представив форму на наступний сезон — фото

10 травня, 18:42
Нова форма парижан (Фото: ФК ПСЖ)

Нова форма парижан (Фото: ФК ПСЖ)

Французький Парі Сен-Жермен, чинний переможець Ліги чемпіонів, показав свою нову домашню форму.

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У сезоні 2026/27 футболісти ПСЖ виступатимуть у темно-синіх футболках із широкою червоно-білою центральною смугою, повідомляє пресслужба клубу. Форму створили у співпраці з компанією Nike.

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Нова форма ПСЖ (Фото: ФК ПСЖ)
Нова форма ПСЖ / Фото: ФК ПСЖ

«Зберігаючи вірність своїй спадщині та водночас дивлячись у майбутнє, нова футболка підкреслює ДНК клубу, повертаючи його найвідоміші дизайнерські елементи.

У цій інтерпретації культового темно-синього кольору, поєднаного з широкою центральною червоною смугою, обрамленою тонкими білими лініями, ПСЖ потужно підкреслює свою візуальну ідентичність. Футболка повертає в центр уваги культову естетику, яка глибоко вкорінена в культурі клубу та є особливо близькою його вболівальникам", — йдеться у презентації.

Нова форма ПСЖ (Фото: ФК ПСЖ)
Нова форма ПСЖ / Фото: ФК ПСЖ

Нагадаємо, напередодні ПСЖ за підсумками двох матчів обіграв Баварію й вдруге поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Торік французький клуб уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0.

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За Парі Сен-Жермен виступає український захисник Ілля Забарний, для якого нинішній сезон є дебютним у Франції.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ПСЖ (Paris SG) Футбол Ілля Забарний

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