Широка червоно-біла смуга: ПСЖ Забарного представив форму на наступний сезон — фото
Нова форма парижан (Фото: ФК ПСЖ)
Французький Парі Сен-Жермен, чинний переможець Ліги чемпіонів, показав свою нову домашню форму.
У сезоні 2026/27 футболісти ПСЖ виступатимуть у темно-синіх футболках із широкою червоно-білою центральною смугою, повідомляє пресслужба клубу. Форму створили у співпраці з компанією Nike.
«Зберігаючи вірність своїй спадщині та водночас дивлячись у майбутнє, нова футболка підкреслює ДНК клубу, повертаючи його найвідоміші дизайнерські елементи.
У цій інтерпретації культового темно-синього кольору, поєднаного з широкою центральною червоною смугою, обрамленою тонкими білими лініями, ПСЖ потужно підкреслює свою візуальну ідентичність. Футболка повертає в центр уваги культову естетику, яка глибоко вкорінена в культурі клубу та є особливо близькою його вболівальникам", — йдеться у презентації.
Нагадаємо, напередодні ПСЖ за підсумками двох матчів обіграв Баварію й вдруге поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Торік французький клуб уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0.
За Парі Сен-Жермен виступає український захисник Ілля Забарний, для якого нинішній сезон є дебютним у Франції.
Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.