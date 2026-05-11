Головним претендентом на посаду є колишній наставник Реала Хабі Алонсо, повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс. Челсі веде переговори з іспанським фахівцем, який хоче попрацювати в англійській Прем'єр-лізі.

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У списку Челсі також залишаються тренер Фулгема Марку Сілва й Андоні Іраола, який після цього сезону залишить Борнмут. Новими кандидатами стали коуч Крістал Пелес Олівер Гласнер і колишній гравець Челсі Філіпе Луїс, якого в березні звільнив Фламенго.

Керівництву Челсі також подобаються варіанти з Сеском Фабрегасом (Комо) і Франческо Фаріолі (Порту), але обидва планують залишитися у своїх нинішніх клубах.

Нагадаємо, Челсі в сезоні 2025/26 звільнив двох тренерів: у січні клуб залишив Енцо Мареска, а у квітні — Ліам Росеньйор. Виконувачем обов’язків головного тренера до кінця сезону призначили Калума Макфарлейна.

Челсі посідає дев’яте місце в турнірній таблиці АПЛ за два тури до кінця сезону і вже втратив шанси кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. 16 травня лондонці зіграють проти Манчестер Сіті у фіналі Кубку Англії.

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Додамо, що Реал звільнив Хабі Алонсо в січні цього року посеред його дебютного сезону на чолі команди. Раніше іспанець тренував німецький Баєр (2022−2025), з яким виграв Бундеслігу, Кубок і Суперкубок Німеччини.