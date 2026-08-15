«Було нелегко розрізнити дві команди»: клуб АПЛ був змушений змінити форму під час матчу

Ньюкасл Юнайтед змінив футболки під час першого тайму передсезонного товариського матчу проти леверкузенського Баєра.

Як повідомляє BBC, господарі вийшли на поле у своїй чорно-білій домашній формі з синьою обробкою, але вирішили змінити її під час першої перерви на гідратацію на стадіоні Сент-Джеймс Парк у суботу.

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Причиною став очевидний конфлікт кольорів із виїзною формою Баєра, яка має м’ятно-блакитний колір. Тому гравці Ньюкасла замість домашньої форми одягли свою бузкову третю форму.

Гравці Ньюкасл Юнайтед змінили футболки під час першого тайму / Фото: Action Images via Reuters/Craig Brough

Менеджер Ньюкасла Маттіас Яйсле сказав: «Я був трохи здивований, коли вони вийшли на розіграш матчу.

Зміна була зроблена тому, що кольори футболок були дуже схожі, тому було розумно використати першу перерву на гідратацію, щоб змінити їх.

Ймовірно, з трибун, з вашої точки зору, було нелегко розрізнити дві команди".

Німецька команда здобула перемогу з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялось, що вболівальники Челсі освистали Енцо Фернандеса під час товариського матчу проти Реала Сосьєдада (3:1).