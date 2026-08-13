«Як би не було важко». Лужний упевнено спрогнозував результат матчу-відповіді Динамо з Карабахом

13 серпня, 17:21
Олег Лужний (Фото: ФК Динамо Київ)

Олег Лужний (Фото: ФК Динамо Київ)

Олег Лужний висловився щодо поєдинку Динамо з Карабахом у кваліфікації Ліги конференцій.

Легенда київського Динамо вважає, що «біло-сині» зможуть пройти далі, попри те, що на команду чекає виїзний матч.

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«Карабах — хороша команда, яка грала в Лізі чемпіонів, тому як суперник вона заслуговує на повагу. І хоч би як важко було, але за сумою двох матчів київське Динамо має її перемогти», — сказав Лужний в інтерв'ю Sport.ua.

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Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою українського клубу з рахунком 1:0, а переможний гол забив нападник Матвій Пономаренко. Матч-відповідь Карабах — Динамо відбудеться 13 серпня в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина). У першому матчі нідерландці розгромили суперників із рахунком 6:0. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня, початок — о 20:00 за київським часом.

Повідомлялося, що Динамо втратило трьох ключових гравців перед матчем-відповіддю з Карабахом.

Раніше ми писали, що Костюк оцінив шанси Динамо в матчі з Карабахом у Баку.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) Олег Лужний Ліга конференцій ФК Карабах

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