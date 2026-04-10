«Зможе грати в найкращих командах світу». Тренер Шахтаря назвав українського гравця з великим майбутнім

Турецький фахівець заявив, що Олег Очеретько, який вийшов у старті та відіграв повний поєдинок, має потенціал виступати в найкращих командах світу.

«Що стосується Очеретька, він має велике майбутнє. Він може пробігати понад 12 кілометрів за матч. У нього фізичні якості топ-рівня. Коли він додасть у розвитку, я вірю, що він зможе грати в найкращих командах світу», — наводить слова Турана офіційний сайт «гірників».

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У нинішньому сезоні 22-річний українець провів на клубному рівні 35 матчів, у яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.

Матч-відповідь між Шахтарем і АЗ Алкмаар відбудеться 16 квітня в Нідерландах. Початок протистояння — о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що президент донецького клубу Рінат Ахметов уперше за майже 12 років відвідав матч Шахтаря. Ахметов востаннє був на поєдинку Шахтаря 2 травня 2014 року. Це була остання домашня гра команди в Донецьку на Донбас Арені. Тоді підопічні Мірчі Луческу перемогли маріупольський Іллічівець із рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що футболіст Шахтаря знепритомнів під час матчу проти АЗ.