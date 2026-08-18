«Непрофесіоналізм». Легенда Динамо розкритикував Циганкова та Ваната за саботаж в Іспанії
Владислав Ванат і Віктор Циганков (Фото: ФК Жирона)
Колишній нападник київського Динамо»Олег Саленко висловив думку щодо того, що гравці збірної України Віктор Циганков і Владислав Ванат не вийшли на поле в матчі Жирони.
Саленко вважає, що українські футболісти діють непрофесійно, адже через таку поведінку керівництво клубу застосує до них санкції.
«Ситуація проста: вони хочуть піти, а їх не відпускають. З одного боку, клуб можна зрозуміти, адже Ваната купили за 25 мільйонів, а продавати зараз, умовно, за 10 ніхто не хоче. Гравці саботують.
Завжди можна вигадати травму. Але це може тривати лише до певного моменту — тоді футболістам доведеться сплачувати неустойку за такі дії. Клуб має право покарати гравців, і способів для цього чимало. Гадаю, саме так зараз і станеться".
Саленко також заявив, що поведінка Ваната й Циганкова негативно впливає на імідж українців.
«Чи може це негативно позначитися на іміджі українців? Безумовно. Усі ці питання треба було вирішувати в міжсезоння: шукати варіанти, домовлятися. А вийшло так, що менеджери гравців затягнули процес, і тепер маємо, м’яко кажучи, неприємну ситуацію».
Експерт додав, що футболісти можуть втратити місце у складі збірної України.
«Без ігрової практики Циганков і Ванат можуть втратити місце в збірній України. А це не лише, знову ж таки, позначиться на їхньому іміджі та вартості, а й на потенціалі національної команди. З боку футболістів — це непрофесіоналізм», — наводить слова Саленка Sport.ua.
На тлі конфлікту Циганков раніше опублікував загадкову сторіз із написом «Колись я заговорю». Також він показав скріншот листування з представником клубу, в якому Жирона нагадала українцеві про заборону давати інтерв'ю та робити публічні заяви без попереднього дозволу.
Раніше фанатське угруповання Жирони Jovent Gironi також звернулося до Циганкова після ситуації з відмовою вийти на поле й назвало його дії «неприпустимою неповагою» до партнерів, уболівальників і клубу.