«Непрофесіоналізм». Легенда Динамо розкритикував Циганкова та Ваната за саботаж в Іспанії

Колишній нападник київського Динамо»Олег Саленко висловив думку щодо того, що гравці збірної України Віктор Циганков і Владислав Ванат не вийшли на поле в матчі Жирони .

Саленко вважає, що українські футболісти діють непрофесійно, адже через таку поведінку керівництво клубу застосує до них санкції.

«Ситуація проста: вони хочуть піти, а їх не відпускають. З одного боку, клуб можна зрозуміти, адже Ваната купили за 25 мільйонів, а продавати зараз, умовно, за 10 ніхто не хоче. Гравці саботують.

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Завжди можна вигадати травму. Але це може тривати лише до певного моменту — тоді футболістам доведеться сплачувати неустойку за такі дії. Клуб має право покарати гравців, і способів для цього чимало. Гадаю, саме так зараз і станеться".

Саленко також заявив, що поведінка Ваната й Циганкова негативно впливає на імідж українців.

«Чи може це негативно позначитися на іміджі українців? Безумовно. Усі ці питання треба було вирішувати в міжсезоння: шукати варіанти, домовлятися. А вийшло так, що менеджери гравців затягнули процес, і тепер маємо, м’яко кажучи, неприємну ситуацію».

Експерт додав, що футболісти можуть втратити місце у складі збірної України.

«Без ігрової практики Циганков і Ванат можуть втратити місце в збірній України. А це не лише, знову ж таки, позначиться на їхньому іміджі та вартості, а й на потенціалі національної команди. З боку футболістів — це непрофесіоналізм», — наводить слова Саленка Sport.ua.

На тлі конфлікту Циганков раніше опублікував загадкову сторіз із написом «Колись я заговорю». Також він показав скріншот листування з представником клубу, в якому Жирона нагадала українцеві про заборону давати інтерв'ю та робити публічні заяви без попереднього дозволу.

Раніше фанатське угруповання Жирони Jovent Gironi також звернулося до Циганкова після ситуації з відмовою вийти на поле й назвало його дії «неприпустимою неповагою» до партнерів, уболівальників і клубу.