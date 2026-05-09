«Пиво люблю дуже сильно». Ексзірка Динамо зізнався у щоденному вживанні алкоголю

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв відверто розповів про свої звички.

Алієв зізнався, що регулярно п'є пиво, повідомляє PRYVOZ.

«Пиво люблю дуже сильно, я це не приховую. Пиво випиваю щодня. Я вже від нього не п’янію. Я їм, до речі, дуже мало. Я наїдаюся хлібом з водою. Воно позначається на фігурі? А, що, я якась модель? Я бачу, що поправився, нічого, я можу піти в зал, позайматися, схуднути, але не зараз, бо з плечем проблеми», — сказав Алієв.

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Алієв народився у російському Хабаровську. Він розпочинав кар'єру у московському Спартаку, після чого потрапив до академії київського Динамо, де згодом став основним гравцем і викликався до збірної України.

Алієв виступав за Динамо з 2005 по 2010 і з 2011 по 2013 рік. У складі киян він двічі вигравав чемпіонат України і один раз Кубок України. За збірну України півзахисник провів 28 матчів, у яких забив шість голів.

Раніше повідомлялося, що Алієв отримав покарання за водіння в нетверезому стані.

Перед цим Олександр зізнався, що тричі кодувався від алкоголізму.

Також Алієв розповів про свої заробітки після завершення кар'єри футболіста.

У 2023 році ексдинамівець повідомив, що отримав посвідчення учасника бойових дій. Після критики ексфутболіст видалив свій допис.

Також Алієв отримав подяку від ТЦК, на що іронічно відреагував Артем Мілевський.