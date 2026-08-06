«Хлопчик ще по м’ячу не вдарив!»: Алієв відверто оцінив нову зірку київського Динамо

Колишній футболіст київського клубу закликав не завищувати очікування від гри 20-річного Пономаренка.

«Давайте поки не робити з Пономаренка зірку. Скільки він зіграв за дорослу команду? Половину минулого сезону лише. І почали про нього писати, що він коштує 20 чи навіть 30 мільйонів… Та схаменіться, хлопчик ще по м’ячу не вдарив! Нехай продовжує у тому ж дусі й забиває й надалі. І не лише в УПЛ і Кубку України, а й у єврокубках.

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Зірку з Пономаренка зробили ви — журналісти. Поки він зовсім не зірка. Нехай пацан на серйозному рівні пограє. Взагалі, я до нього дуже добре ставлюся. Нехай прогресує", — цитує Алієва Український футбол.

Нагадаємо, Пономаренко на старті цього сезону не забив жодного голу у чотирьох матчах Динамо у кваліфікації Ліги Європи.

Минулого сезону Матвій став найкращим бомбардиром українського чемпіонату, забивши 13 голів у 15 матчах. Його визнали найкращим молодим гравцем сезону.

У березні форвард дебютував за національну збірну України, відзначившись голом у поєдинку плей-оф відбору на ЧС-2026 проти Швеції (1:3).

Раніше повідомлялося, що Пономаренко продовжив контракт з Динамо на п’ять років.